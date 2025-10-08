مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: امسال بیش از ۳۳۲ هزار تن گندم در استان از کشاورزان خریداری شده و تا پایان مهر آماده تحویل محموله باقی مانده هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با اشاره به پرداخت بیش از ۹۵ درصدی هزینه گندم خریداری شده به کشاورزان استان، گفت: همه پرداختی‌ها از طریق وزارتخانه انجام شده است.

زمانی گفت: امسال بیش از ۳۳۲ هزار تن گندم در استان از کشاورزان خریداری شده و تا پایان مهر آماده تحویل محموله باقی مانده هستیم.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان با بیان اینکه کل مبلغ گندم خریداری شده ۶ هزار و ۶۳۳ میلیارد تومان است، میگوید: ۶ هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان از این مبلغ به گندم‌کاران زنجانی پرداخت شده است.

زمانی گفت:با اینکه پرداخت بخش محدود مبلغ باقی مانده ارتباطی به استان ندارد و یک مساله کشوری است گفت؛ با این حال نامه‌نگاری برای پرداخت مابقی هزینه گندم انجام شده است.

وی با بیان اینکه گندم ذخیره شده نیاز یک سال استان خواهد بود تاکید کرد:ذخائر کالا‌های اساسی از جمله گندم در استان کامل بوده و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.