توسعه گردشگری اولویت جدی استان در روستاهاست
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: توسعه گردشگری و توجه به «بومگردی» از اولویتهای اصلی برای توسعه روستاها در این استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، یداله رحمانی در برنامه« سلام آبادی» که از شبکه دو و دنا پخش شد، با تبریک روز روستا و عشایر با بیان اینکه، ۴۴ درصد جمعیت استان روستایی هستند،عنوان کرد: بر اساس آخرین سرشماری، سهم قابل توجهی در تولیدات استان دارند؛ به طوری که ۵۴ درصد گوشت، ۳۵ درصد صنایع دستی و ۲۰ درصد محصولات کشاورزی استان را تولید میکنند.
رحمانی با تشکر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه دو، شبکه دنا و مدیرکل و همکاران آنان در استان، به ارائه آمارهایی از جامعه عشایری و روستایی پرداخت و خاطرنشان کرد: جامعه عشایری استان متشکل از ۱۱ هزار و ۲۰۰ خانوار با حدود ۷۱ هزار نفر جمعیت است.
وی تصریح کرد: همچنین از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار رأس دام استان، یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأس در اختیار جامعه عشایری است.
رحمانی به جامعه روستایی استان اشاره و اظهار داشت: بر اساس آخرین سرشماری، ۴۴ درصد از کل جمعیت استان را جامعه روستایی تشکیل میدهد که این میزان، ۱۷ درصد بیش از متوسط کشوری است.
استاندار افزود: استان ما دارای یکهزار و ۶۴۳ روستای دارای سکنه است که از این تعداد، تنها حدود ۷۴۰ روستا بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند و ۹۰۰ روستا نیز زیر ۲۰ خانوار هستند.
وی خاطرنشان کرد: در نظام برنامهریزی، تمرکز معمولاً بر روی روستاهای بالای ۲۰ خانوار است، اما دولت خدمات خود را برای تمامی روستاها، حتی با پراکندگی زیاد، انجام میدهد.
رحمانی مهمترین درخواست خود از نهادهای مرکزی را اینگونه بیان کرد و گفت: انتظار داریم مجلس شورای اسلامی و دولت، قوانین و مقرراتی را وضع کنند که دست استانداران و مسئولان استانی برای خدمترسانی بهتر به روستاهای زیر ۲۰ خانوار که در استان ما از پراکندگی زیادی برخوردارند، بازتر شود.
وی تصریح کرد: دولت وفاق ملی خدمترسانی به جامعه روستایی و عشایری را بهصورت جدی در دنبال میکند و اعطای تسهیلات به ویژه به روستاها و فعالتر کردن دهیاریها از جمله اقداماتی است تا سهم بیشتری در عمران و آبادانی ایفا کنند.
استاندار عنوان کرد: پروژههای خوبی مانند احداث و بهسازی راههای روستایی، تأمین آب شرب، برقرسانی و پروژههای بهسازی محیط روستاها در دست اجرا داریم.
وی یادآور شد: در مدت یک سال گذشته، بیش از ۲۵۳ پروژه در حوزه بهسازی روستاها، احداث پارک و آرامستان با اعتباری بالغ بر ۱۲۱ میلیارد تومان در استان به بهرهبرداری رسیده است.
رحمانی، توسعه گردشگری و توجه به «بومگردی» را از اولویتهای اصلی استان برشمرد، ابراز داشت: علاوه بر اعتبارات قابل توجه در حوزه عمران و کمک به تجهیز روستاها به ماشینآلات و امکاناتی مانند خودروهای آتشنشانی، توسعه گردشگری و توجه ویژه به ایجاد و تقویت واحدهای بومگردی در هر دو منطقه روستایی و عشایری از زمره برنامههای اصلی در استان است.