پخش زنده
امروز: -
شرکت آب منطقهای زنجان و بنیاد نخبگان استان با هدف رفع چالشهای آبی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی نخبگان تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان با اشاره به اهمیت بهرهگیری از یافتههای علمی در مدیریت منابع آبی گفت: در دنیای توسعهیافته، روابط میان دانشگاه و شرکتهای دولتی و خصوصی تعریفشده و مشخص است ما نیز باید از ظرفیتهای علمی موجود برای رفع نیازهای مختلف بهرهمند شویم.
باقری از موضوعاتی نظیر تغییر اقلیم، کاهش منابع آبی، بهرهوری آب و هوشمندسازی در پایش هیدرومتری و مدیریت آبهای زیرزمینی بهعنوان حوزههای کلیدی همکاری یاد کرد و افزود: ارتقای کیفیت آب، بهرهوری بیشتر، مدیریت بهینه مصرف، کاهش فرونشست زمین و افزایش ارزش اقتصادی آب از دیگر موضوعات مهمی هستند که میتوان با مشارکت بنیاد نخبگان راهکارهای علمی و عملی برای آنها یافت.
وی گفت: از دیگر اهداف این تفاهمنامه، شناسایی روشهای نوین مدیریت منابع آبی، توانمندسازی و آموزش کارکنان، دستیابی به فناوریهای جدید در پایش و مدیریت منابع آب و انجام امور مطالعاتی و امکان سنجی مورد نیاز است.
رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان نیز گفت: بنیاد نخبگان بیش از ۲۰ هیئت اندیشه ورز تخصصی دارد که با این تفاهم نامه یکی از این کارگروهها، کارگروه اندیشه ورز آب و ریل گذاریهای مربوطه برای آن اختصاص یافت.
رسولی، با تاکید بر اهمیت تحقیق و پژوهش در صنعت آب و انرژی گفت: حضور دانشجویان و پژوهشگران در هستههای طرح شهید احمدی روشن در راستای حل مسائل استان از اهمیت بالایی برخوردار است وقرار است در قالب این تفاهم نامه پزوهشهای موثری در حوزه دغدغههای منابع آب انجام و مراحل عملی شدن آنها با کمک تیمها یدانش بنیان انجام شود.