ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی، نهادها، بیمه‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی فردااز ساعت هفت صبح آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان ؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان درباره جزییات ساعات کاری ادارات استان اعلام کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، از فردا ۱۶ مهری، ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی استان کرمان تغییر می‌کند.

مرضیه مهدوی ادامه داد: بر این اساس ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی، نهادها، بیمه‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ تعیین شده و اجرای آن برای همه ادارات الزامی است.

وی، آغاز به کار بانک‌های استان برای ارائه خدمات به مشتریان را نیز از ساعت ۷:۳۰ صبح اعلام کرد و افزود: کارمندان بانک‌ها باید از ساعت ۷ صبح در محل حضور داشته باشند تا آماده خدمت‌رسانی باشند.