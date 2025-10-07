پخش زنده
امروز: -
ساعات کاری دستگاههای اجرایی، نهادها، بیمهها، دانشگاهها و سازمانهای دولتی فردااز ساعت هفت صبح آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان ؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان درباره جزییات ساعات کاری ادارات استان اعلام کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، از فردا ۱۶ مهری، ساعات کاری دستگاههای اجرایی استان کرمان تغییر میکند.
مرضیه مهدوی ادامه داد: بر این اساس ساعات کاری دستگاههای اجرایی، نهادها، بیمهها، دانشگاهها و سازمانهای دولتی از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ تعیین شده و اجرای آن برای همه ادارات الزامی است.
وی، آغاز به کار بانکهای استان برای ارائه خدمات به مشتریان را نیز از ساعت ۷:۳۰ صبح اعلام کرد و افزود: کارمندان بانکها باید از ساعت ۷ صبح در محل حضور داشته باشند تا آماده خدمترسانی باشند.