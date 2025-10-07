عضویت دهکهای پایین در کتابخانه ها رایگان است
مدیر کتابخانههای عمومی شهرستان مارگون گفت : علاقه مندان میتوانند با مراجعه به کتابخانههای سراسر استان بهصورت رایگان عضو شوند.
مدیر کتابخانههای عمومی شهرستان مارگون افزود: امروزه توجه به کتاب و کتابخوانی، یکی از نشانههای رشد و تعالی فرهنگی و اجتماعی خانوادهها است و علت اصلی بیگانه بودن اعضای خانوادهها با کتاب و کتابخوانی را باید در رفتار والدین جستجو کرد، پس باید در محیط خانواده بستری فراهم شود که همه اعضای آن به سمت کتابخوانی سوق داده شوند و شروع این فرایند از خود والدین است.
علی پیامی گفت: عضویت در کتابخانههای عمومی استان برای دهکهای پایین درآمدی رایگان است و افراد میتوانند با مراجعه به کتابخانههای سراسر استان بهصورت رایگان عضو شوند و از خدمات آن بهره گیرند.
فرماندار شهرستان مارگون هم گفت: با توجه به سرگرم شدن جامعه و جوانان امروزی به فضای مجازی و وسایل ارتباطجمعی که اثرات مخربی بر رفتار و عملکرد افراد جامعه دارد کتاب و کتابخوانی میتواند اثر مثبتی بر ذهن و عملکرد انسان در زندگی شخصی و اجتماعی داشته باشد.
علی باغبان مطلق افزود: مطالعه و کتابخوانی یکی از شاخصهای مهم پیشرفت هر شهرستان است؛ بهضرورت پیگیری و اجرای مصوبات جلسات انجمن کتابخانهها و همکاری بیشازپیش کلیه ادارات و نهادها با کتابخانههای عمومی جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تأکید کرد.
پیگیری وضعیت عملیات اجرایی کتابخانههای ما شیمی و برق پهن زیلایی، برپای ایستگاه مطالعه در تمامی ادارات و نهاده ها، برپای ایستگاه مطالعه سیار در پایانه مسافربری، برپایی انجمنهای شعر و جلسات شعرخوانی در مدارس شهرستان و برگزاری مسابقات کتابخوانی ویژه دانش آموزان از مهتمرین مصوبات این نشست بود.