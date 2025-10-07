محکومیت جنایات اسرائیل در کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان
معاون وزیر کشور در هفتادو ششمین نشست کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ژنو خواستار محکومیت صریح و بیقید و شرط جنایات اسرائیل از سوی جامعه بینالمللی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
، معاون وزیر کشور در هفتادو ششمین نشست کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ژنو، با تشریح بیش از چهار دهه میزبانی ایران از میلیونها پناهنده افغان و هزینههای چندمیلیارد دلاری کشورمان در زمینه تأمین آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی برای آنان، نسبت به کاهش قابل توجه بودجه کمیساریا و ناکافی بودن سهم ایران ابراز نگرانی کرد.
سیدمحمد بطحائی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی در این نشست تأکید کرد که اصل تقسیم عادلانه مسئولیتها در قبال پناهندگان باید بهصورت واقعی اجرا شود و از کمیساریا خواست مدل بودجهبندی منصفانهتری را برای کشورهای میزبان از جمله ایران اتخاذ نماید.
وی همچنین در سخنرانی خود با اشاره به فاجعه انسانی در غزه، نسلکشی فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی و نیز تجاوزات اخیر این رژیم به ایران که به شهادت صدها نفر از شهروندان انجامید، خواستار محکومیت صریح و بیقید و شرط این اقدامات از سوی جامعه بینالمللی شد.