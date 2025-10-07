هزار و ۷۱ طرح عمرانی دهیاری‌های استان کرمان همزمان با دیگر استانها در روز ملی روستا و عشایر با دستور رئیس‌جمهور، به‌صورت برخط (ویدئو کنفرانسی) به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در این آیین، رئیس‌جمهور ضمن صدور فرمان آغاز بهره‌برداری ازطرحها، از تمبر یادبود روز ملی روستا و عشایر نیز رونمایی کرد.

فرماندار کرمان اعلام کرد: استان با مجموع اعتباری بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در اجرای طرح‌های عمرانی و اشتغال‌زایی روستایی، رتبه نخست کشور را دارد و شهرستان کرمان نیز بیشترین تعدادطرح را دربه خود اختصاص داده است.

حبیب الله خنجری افزود: فقط در حوزه اشتغالزایی روستایی، ۵۸ طرح با اعتبار۱۶۶ میلیارد تومان در روستا‌های استان کرمان به بهره‌برداری رسیده که گامی مؤثر برای توانمندسازی جوامع محلی، افزایش تولید و ارتقای درآمد روستاییان است.

به گفته‌ی وی، این طرحها شامل طرح‌های زیربنایی، خدماتی، عمرانی و اشتغال‌زایی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، گردشگری روستایی و صنایع کوچک بوده و اجرای آنها نقش چشمگیری در توسعه پایدار مناطق روستایی استان ایفا خواهد کرد.