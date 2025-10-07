بخش رادیولوژی کلینیک شهدای سلامت رشت امروز با هدف تسهیل دسترسی بیماران به خدمات تصویربرداری تشخیصی در رشت، با حضور مسئولان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز در مراسم افتتاح بخش رادیولوژی کلینیک شهدای سلامت رشت گفت: با افتتاح این بخش که برای تکمیل زنجیره خدمات درمانی و تسهیل دسترسی بیماران به خدمات تصویربرداری تشخیصی به بهره برداری رسیده، امکان ارائه خدمات تصویربرداری پزشکی به مراکز درمانی مجاور از جمله بیمارستان الزهرا فراهم شده است.

دکتر سید مهدی ضیاءضیابری با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی در گیلان، افزود: افتتاح این بخش، علاوه بر خدمت به همشهریان، سبب توسعه خدمات غربالگری و تشخیصی زودهنگام بیماری‌ها شده است و امیدواریم در آینده تجهیزات بیشتری در حوزه غربالگری بیماری‌های بدخیم در آن نصب شود.

دکتر بتسابه مسجودی رئیس کلینیک شهدای سلامت رشت هم در این مراسم گفت: با راه‌اندازی بخش رادیولوژی این کلینیک، تمامی خدمات تصویربرداری به ویژه در رشته‌های ارتوپدی و جراحی در همین مرکز ارائه می‌شود که با حضور متخصص رادیولوژی، سرعت تشخیص و درمان بیماری مراجعه کنندگان افزایش می‌یابد.

دکتر مسجودی افزود: با افتتاح بخش رادیولوژی کلینیک شهدای سلامت، این مرکز درمانی به یکی از مراکز درمانی جامع گیلان تبدیل شده و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت مردم استان داشته باشد.