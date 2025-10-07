مسابقات بوکس نیروی زمینی ارتش در اصفهان با معرفی افراد و تیم‌های برتر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛محمدرضا زارعی فرمانده پایگاه چهارم پشتیبانی رزمی هوانیروز اصفهان در حاشیه این مسابقات که به میزبانی پایگاه چهارم پشتیبانی رزمی هوانیروز اصفهان برگزار شد، گفت: این دوره از رقابت‌ها با حضور ۳۷۵ شرکت‌کننده از ۷۰ یگان نیروی زمینی ارتش به مدت سه روز در سالن ورزشگاه خیبر اصفهان برگزار شد.

در پایان این مسابقات، تیپ ۱۱۶ زرهی قزوین مقام اول، تیم‌های مرکز آموزش حضرت جوادالائمه و تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه سرپل ذهاب به طور مشترک مقام دوم و تیم پایگاه چهارم هوانیروز اصفهان مقام سوم را کسب کردند.