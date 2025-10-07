روابط عمومی سازمان اورژانس کشور از حمله همراهان یک بیمار به سه نیروی امدادی در ساوه خبر داد و اعلام کرد: این کارشناسان مورد ضرب و شتم و گروگانگیری قرار گرفته‌اند که با پیگیری قضایی دو نفر از مهاجمان دستگیر شدند.

گروگانگیری و ضرب و شتم کادر درمان اورژانس ساوه

گروگانگیری و ضرب و شتم کادر درمان اورژانس ساوه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی سازمان اورژانس کشور از ضرب و شتم و گروگانگیری سه نفر از کادر درمان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان ساوه طی یک مأموریت امدادی خبر داد.

بر اساس اعلام ابوالفضل ماهرخ، این حادثه روز شنبه ۱۲ مهرماه رخ داد، هنگامی که دو کارشناس زن و یک کارشناس مرد اورژانس برای کمک به یک بیمار ۷۴ ساله به منزل وی اعزام شده بودند.

سخنگوی اورژانس کشور تأکید کرد: همراهان بیمار، این پرسنل اورژانس را برای دقایقی در منزل گروگان گرفته و بار‌ها مورد توهین و خشونت فیزیکی قرار دادند.

خوشبختانه به دنبال پیگیری‌های فوری و هماهنگی‌های صورت گرفته با نیروی انتظامی و قوه قضائیه، حکم دستگیری عوامل این حادثه صادر و دو نفر از ضاربان دستگیر شدند.