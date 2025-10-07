معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه احیای دریاچه ارومیه یک مسئله ملی و حیاتی است، گفت: نجات دریاچه تنها با اجماع نخبگان، همراهی دانشگاهیان و ورود تشکل‌های مردمی و محیط‌زیستی امکان‌پذیر است و نگاه منطقه‌ای یا بخشی در این زمینه کارساز نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمدرضا عارف امروز در جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با اشاره به اینکه بحران دریاچه نتیجه سال‌ها برداشت بی‌رویه آب، توسعه بی‌ضابطه اراضی کشاورزی، حفر چاه‌های غیرمجاز و تغییرات اقلیمی است، افزود: اصلاح الگوی کشت، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی از راهکار‌های اصلی در مسیر احیای دریاچه ارومیه است.

وی همچنین کاهش ۳۲ درصدی بارش‌ها نسبت به میانگین بلندمدت و وضعیت نگران‌کننده سد‌های منطقه را یادآور شده و خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی فعلی، باید اقدامات فوری و علمی در دستورکار قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تقدیر از همکاری دانشگاه‌های شریف، تهران و مراکز علمی شمال‌غرب کشور، افزود: احیای دریاچه ارومیه نیازمند تعامل دولت، نخبگان و جامعه محلی است و هیچ دستگاهی نباید از مسئولیت خود در قبال این موضوع ملی شانه خالی کند.

عارف همچنین احداث سد‌های متعدد و تخصیص ناکافی حقابه دریاچه را از اشتباهات گذشته دانسته و اضافه کرد: باید سیاست‌های آبی کشور براساس حفظ حقابه‌های زیست‌محیطی بازنگری شود.

وی در ادامه با اشاره به لزوم میدان دادن به تشکل‌های مردمی و محیط‌زیستی، افزود: تجربه نشان داده هر جا به مردم اعتماد کرده‌ایم، موفق بوده‌ایم.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان اظهار داشت: دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه هر دو ماه یک‌بار وضعیت پیشرفت مصوبات را ارزیابی و گزارش کند.