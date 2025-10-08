پخش زنده
امروز: -
سومین جشنواره گلرنگ و اولین جشنواره پسته با حضور ۶٠ روستای شرق استان در روستای شاتور هرند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجید ترابی فرماندار هرند گفت:این جشنواره با حضور ۶۰ روستا از چهار شهرستان و با تمرکز بر معرفی ظرفیتهای کشاورزی، حمایت از تولیدات داخلی و ترویج کشت محصولات کمآببَر به مدت چهار روز برگزار شد.
سید جلال فاطمی معاون دفتر امور روستایی استانداری نیز بر نقش این جشنوارهها در رونق اقتصادی و نشاط اجتماعی تأکید کرد.
این رویداد شامل نمایشگاه صنایع دستی، مواد غذایی و بازیهای بومی محلی بود که با هدف آشنایی با فرهنگ منطقه و فراهم آوردن فضایی شاد برگزار شد.