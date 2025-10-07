به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مراسم رونمایی از برنامه راهبردی هشت‌ساله دوم فدراسیون کشتی که امروز ۱۵( مهر) در فدراسیون کشتی برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌ها و موفقیت‌های جامعه کشتی، اظهار داشت: موفقیت در کشتی حاصل معجزه یا شانس نیست، بلکه نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، تلاش خستگی‌ناپذیر و نگاه علمی و هدفمند است. فدراسیون کشتی با کار منسجم و حساب‌شده، توانسته در سال‌های اخیر به جایگاهی دست یابد که مایه افتخار ملت ایران است.

وی افزود: هیچ موفقیتی اتفاقی نیست؛ برای رسیدن به قله باید قطره‌قطره جمع کرد تا رود جاری شود. کشتی ایران امروز به دلیل تلفیق تلاش، تعهد و برنامه‌ریزی دقیق، به الگویی از مدیریت موفق در ورزش کشور تبدیل شده است. بسیاری تلاش می‌کنند، اما به نتیجه نمی‌رسند، چون برنامه ندارند. در فدراسیون کشتی، تلاش با تدبیر همراه شده و همین راز موفقیت این مجموعه است.

پورمحمدی با اشاره به مدیریت دقیق فدراسیون کشتی، گفت: در این مجموعه زمان، منابع و اهداف به‌درستی مدیریت شده است. فدراسیونی که با نگاه حرفه‌ای و آینده‌نگرانه حرکت می‌کند، می‌تواند برای سایر رشته‌های ورزشی نیز الگو باشد. از آقای علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی و همچنین از وزیر ورزش و جوانان بابت تدوین چنین برنامه جامع و مدبرانه‌ای تشکر می‌کنم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: کشتی با باور‌های اصیل، معنویت و غیرت ایرانی گره خورده است. این رشته، نماد هویت ملی و ریشه در فرهنگ و تاریخ ایران دارد. هر موفقیت کشتی، جامعه را سرشار از امید، غرور و انگیزه می‌کند و نشان می‌دهد پشت این رشته، تمدنی بزرگ ایستاده است.

معاون رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از نگاه عدالت‌محور فدراسیون کشتی در استعدادیابی از مناطق محروم کشور، گفت: فدراسیون کشتی با کشف استعداد‌ها از نقاط کم‌برخوردار، نشان داده که عدالت در عمل معنا دارد. امروز قهرمانانی از مناطق محروم، افتخار ایران هستند. نمونه بارز آن پیام احمدی از شمال خوزستان است که در ۱۷ سالگی اولین مدال بین‌المللی خود را کسب کرد.

وی افزود: به نمایندگی از رئیس‌جمهور اعلام می‌کنم که دولت از هیچ حمایتی برای موفقیت ورزش کشور، به‌ویژه کشتی، دریغ نخواهد کرد. برنامه دوم راهبردی فدراسیون کشتی که بر پایه معنویت، عدالت و دانش طراحی شده، الگویی برای کل ورزش ایران است. موفقیت، حاصل تدبیر، پشتکار و برنامه است، نه شانس و اتفاق.