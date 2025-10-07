روایت زندگی شهید مهدی فلاحتپور بر صحنه تئاتر
نمایش «مرا مهدی بخوانید» به نویسندگی جمیله اژدری و کارگردانی شاهرخ پورداداشی، به مناسبت کنگره شهدای استان البرز در فرهنگسرای امام علی (ع) شهر هشتگرد روی صحنه رفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، نمایش مرا مهدی بخوانید روایتی هنرمندانه از زندگی شهید بهروز (مهدی) فلاحتپور تصویربردار و مستندساز همسنگر سید مرتضی آوینی است؛ هنرمندی که با دوربین خود بسیاری از تصاویر ماندگار مجموعههای روایت فتح را ثبت کرد و سرانجام در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۱ در لبنان، هنگام تهیه مستندی از جنایات رژیم صهیونیستی، به شهادت رسید.
گروه نمایشی «ذوالفقار» با بهرهگیری از زبان تئاتر، رشادت و ایمان این شهید هنرمند را به تصویر کشیده و توانسته است با بیانی صمیمی و تأثیرگذار، پیوندی میان نسل دفاع مقدس و جوانان امروز برقرار کند.
تماشاگران پس از اجرای نمایش، با احساسات عمیق و تحسینبرانگیز از سالن خارج شدند و بسیاری از آنان، این اثر را ادای دینی هنرمندانه به قهرمانان بیادعای تاریخ معاصر دانستند.
یادآور میشود مزار شهید مهدی فلاحتپور در شهر کوهسار، بخش چندار ساوجبلاغ قرار دارد و هر ساله محل حضور و تجدید میثاق هنرمندان، مستندسازان و یاران قدیمی او در روایت فتح است.