نمایش «مرا مهدی بخوانید» به نویسندگی جمیله اژدری و کارگردانی شاهرخ پورداداشی، به مناسبت کنگره شهدای استان البرز در فرهنگسرای امام علی (ع) شهر هشتگرد روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، نمایش مرا مهدی بخوانید روایتی هنرمندانه از زندگی شهید بهروز (مهدی) فلاحت‌پور تصویربردار و مستندساز هم‌سنگر سید مرتضی آوینی است؛ هنرمندی که با دوربین خود بسیاری از تصاویر ماندگار مجموعه‌های روایت فتح را ثبت کرد و سرانجام در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۱ در لبنان، هنگام تهیه مستندی از جنایات رژیم صهیونیستی، به شهادت رسید.

گروه نمایشی «ذوالفقار» با بهره‌گیری از زبان تئاتر، رشادت و ایمان این شهید هنرمند را به تصویر کشیده و توانسته است با بیانی صمیمی و تأثیرگذار، پیوندی میان نسل دفاع مقدس و جوانان امروز برقرار کند.

تماشاگران پس از اجرای نمایش، با احساسات عمیق و تحسین‌برانگیز از سالن خارج شدند و بسیاری از آنان، این اثر را ادای دینی هنرمندانه به قهرمانان بی‌ادعای تاریخ معاصر دانستند.