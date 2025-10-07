در نشست فرماندار و شهردار میاندوآب با مدیرعامل باشگاه شمس آذر قزوین، تفاهم‌نامه‌ای با هدف سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش و گردشگری به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در نشست فرماندار و شهردار میاندوآب با مدیرعامل باشگاه شمس آذر قزوین ، با هدف توسعه زیرساخت‌های شهری و استفاده از ظرفیت‌های طبیعی پارک جنگلی میاندوآب تفاهم‌نامه‌ سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش و گردشگری به امضا رسید.

فرماندار میاندوآب در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه جوانان و ورزش، زمینه‌ساز نشاط اجتماعی و توسعه پایدار است.

امیر تیموری افزود: شهرستان میاندوآب با دارا بودن موقعیت جغرافیایی ممتاز و استعداد‌های ورزشی، آماده استقبال از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

وی تأکید کرد: با حمایت دستگاه‌های اجرایی، مسیر سرمایه‌گذاری هموار خواهد شد.

شهردار میاندوآب نیز با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم‌نامه گفت: شهرداری آمادگی دارد تمامی زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح را فراهم کند.

بابک محمدزاده افزود: توسعه فضا‌های ورزشی و گردشگری، گامی مهم در مسیر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد بود.

شهردار میاندوآب گفت: اجرای این پروژه علاوه بر رشد اقتصادی، به اشتغال جوانان نیز کمک می‌کند.

مدیرعامل باشگاه شمس آذر قزوین نیز هدف از حضور در میاندوآب را توسعه زیرساخت‌های ورزشی و پرورش استعداد‌های فوتبال عنوان کرد.

نجفیان گفت: میاندوآب می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم ورزشی شمال‌غرب کشور تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: آکادمی فوتبال میاندوآب با استاندارد‌های روز طراحی خواهد شد و بستری مناسب برای آموزش و رشد جوانان فراهم می‌کند.