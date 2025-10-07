واحدی دانش‌بنیان با بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی داخلی موفق شده است با بومی‌سازی دانش فنی، تولید محصولات مشابه اروپایی را در داخل کشور آغاز کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این مجموعه با اتکا به نیروی انسانی متخصص خود، شامل بیش از ۵۰۰ نفر، توانسته بخش قابل توجهی از نیازهای بهداشتی و دارویی کشور را تأمین کند.

این واحد صنعتی اکنون تولیدکننده بیش از ۹۰ درصد مکمل‌های دارویی مورد نیاز کشور است و با هدف کاهش وابستگی به واردات، محصولاتی را که پیش‌تر از کشورهایی مانند آلمان وارد می‌شدند، با کیفیت مشابه و قیمتی معادل یک‌چهارم در داخل کشور تولید می‌کند.

صادرات به ۱۲ کشور جهان

تولیدات این مجموعه به ۱۲ کشور از جمله لبنان، کویت، بحرین، عمان و کشورهای حوزه CIS از قفقاز تا روسیه صادر می‌شود. مسئولان این واحد ابراز امیدواری کرده‌اند که صادرات سالانه آن به رقمی بالغ بر ۴ تا ۵ میلیون دلار برسد.

تنوع تولید و اشتغال‌زایی

در حال حاضر بیش از ۱۱۰۰ محصول با برندهای مختلف در این مجموعه تولید می‌شود. اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این واحد صنعتی، ضمن افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت تولید، زمینه اشتغال مستقیم برای ۵۰ نفر دیگر را نیز فراهم خواهد کرد.

این دستاوردها نشان‌دهنده توانمندی‌های داخلی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و ارتقای سلامت جامعه است.