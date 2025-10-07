فرماندار بروجرد گفت: ۳۴ تشکل و سازمان مردم نهاد فعال در بروجرد وجود دارد که ۱۶ تشکل آن توسط بانوان و ۱۸ مورد توسط آقایان مدیریت می‌شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون استاندار و فرماندار بروجرد در نشست شورای اجتماعی و برنامه ریزی فعالان مدنی کشور با حضور شورای اجتماعی شهرستان در فرمانداری بروجرد اظهار کرد: ۱۰ کمیته فرهنگ هنر و رسانه، بانوان، اجتماعی، جوانان، علمی، حوزویان، اقتصادی، سیاسی، عمران و فرهنگی در استان و سطح شهرستان‌ها به عنوان شورای مشورتی استاندار و فرمانداران تشکیل شده است.

قدرت اله ولدی با اشاره به اینکه موفقیت مسوولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی با همراهی و همکاری مردم و سازمان‌های مردمی محقق می‌شود، افزود: امروز در شهرستان همه مدیران و مسوولان برای توسعه و پیشرفت بروجرد به عنوان نگین غرب زاگرس همراه و همدل هستند و اتحاد مقدسی بین آنها شکل گرفته است.

وی تأکید کرد: ۴۶۰ فرهیخته، استاد، دانشجو، دانش آموز و شاغل در جلسات و نشست‌های فرمانداری شرکت می‌کنند و جمع بندی نظرات آنها در تشکل‌ها ارائه می‌شود.

معاون استاندار بیان کرد: ۴۰ درصد صنعت و ۳۰ درصد کشاورزی استان در بروجرد واقع شده همچنین حدود ۲۸۰ هکتار بافت تاریخی و ۵۰ خانه و بنای تاریخی در شهرستان وجود دارد.

ولدی با بیان اینکه در بخش جاذبه‌های گردشگری ظرفیت خوب و مطلوبی در بروجرد وجود دارد، اضافه کرد: ۱۳ واحد دانشگاهی با ۱۴ هزار دانشجو و بیش از هزار استاد دانشگاه و هیات علمی در شهرستان بروجرد مشغول به تدریس و تحصیل هستند.

وی ادامه داد: استاندار لرستان برنامه راهبردی استان و شهرستان‌ها را تدوین کرده و ۱۷۰ پروژه پیشران تعریف شده که ۱۷ پروژه آن مربوط به شهرستان بروجرد است.

فرماندار بروجرد تأکید کرد: کلنگ زنی و طرح جدیدی تعریف نخواهد شد تا تمام طرح‌های نیمه تمام و راکد شهرستان تکمیل و افتتاح شود.

ولدی گفت: در هفته دولت پنج همت پروژه متعلق به بروجرد افتتاح، کلنگ زنی و به بهره برداری رسید که این موفقیت با همکاری و همراهی مردم و مسوولان شهرستان محقق شد.

وی افزود: براساس برنامه راهبردی تدوین شده توسط استاندار لرستان سالانه باید حدود چهار هزار شغل جدید در شهرستان بروجرد ایجاد شود که این میزان برای پنج سال ۲۰ هزار شغل پایدار جدید است.

معاون استاندار بیان کرد: مجوز کمپ ماده ۱۶ برای بروجرد صادر شده و حدود ۸۰ درصد از معتادین متجاهر غیربومی هستند که این مهم باید بررسی و رسیدگی شود.

رئیس شبکه ارتباطی سازمان‌های مردم نهاد زنان ایران اظهار کرد: از لحظه ورود به لرستان تاکنون، در هر بازدید و دیدار، شاهد فعالیت‌های موثر زنان هستم و مشخص شد که زنان در این منطقه نقش فعال، پویا و اثرگذاری دارند.

شکوه نوابی نژاد با اشاره به احداث پارک بانوان بروجرد افزود: در بازدید از پارک بانوان شاهد نظم، زیبایی، فضای سبز و برنامه‌ریزی دقیق برای بانوان بودیم و این فضا بسیار الهام‌بخش بود.

وی ادامه داد: بروجرد شهر فرهیختگان، علما و نخبگان است و امروز چندین الگو از بانوان توانمند این شهر مشاهده کردیم که در تهران درباره آنها صحبت خواهیم کرد.

رئیس شبکه ارتباطی سازمان‌های مردم‌نهاد زنان ایران با بیان اینکه پیشرفت زنان بدون همکاری و حمایت مردان ممکن نیست، بیان کرد: در لرستان و به‌ویژه بروجرد شاهد همکاری نزدیک آقایان و بانوان در سطوح مختلف هستیم و این همان الگویی است که می‌تواند در سایر نقاط کشور هم مورد توجه قرار گیرد و این همراهی رمز موفقیت زنان در عرصه‌های مدیریتی و اجتماعی است.

نوابی‌نژاد در ادامه با اشاره به پیشینه و فعالیت‌های شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد زنان ایران اضافه کرد: این شبکه در سال ۱۳۷۴ پس از کنگره جهانی زنان در پکن تشکیل شد و از سال ۱۳۷۶ عضو رسمی شورای فرهنگی اجتماعی سازمان ملل است.

وی افزود: شبکه ما امروز حدود ۲۰ کارگروه فعال در حوزه‌های خانواده، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و محیط زیست دارد و ۱۵ نفر از اعضای شورای مرکزی آن به‌عنوان پارلمان شبکه فعالیت می‌کنند.

رئیس شبکه ارتباطی سازمان‌های مردم نهاد زنان ایران بیان کرد: این شبکه به‌عنوان تنها شبکه ملی و بین‌المللی زنان در ایران، نزدیک به ۳۰ سال است که با اتکا به توان داوطلبانه بانوان کشور به فعالیت ادامه می‌دهد.

وی تأکید کرد: هرچند در برخی استان‌ها هنوز ارتباط موثر و مستمر با نمایندگان استانی برقرار نشده، اما حضور چهره‌هایی ارزشمند در لرستان مایه افتخار شبکه ماست.

نوابی‌نژاد تأکید کرد: تشکل‌های مردم‌نهاد بازوان دولت نیستند، بلکه بخشی از حاکمیت مردمی محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: ما صدای مردم هستیم و نقش مشورتی داریم و بنابراین باید در همه شورا‌ها و سطوح تصمیم‌گیری کشور جایگاه بانوان تقویت شود، همان‌گونه که در استان لرستان این اتفاق رخ داده است.

وی ضمن قدردانی از میزبانی مسئولان بروجرد گفت: از نزدیک شاهد همدلی و تلاش مدیران این شهرستان بودم و باور دارم که بروجرد می‌تواند به‌عنوان الگویی ملی در زمینه نقش‌آفرینی بانوان در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور معرفی شود.