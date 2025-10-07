نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس از درخواست ۵۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای مرمت بازار تاریخی اراک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دیدار کرد.

مهم‌ترین موضوعات بررسی شده این دیدار بدین شرح است:

🔹 تأکید بر تأمین اعتبارات ملی برای پروژه‌های میراثی استان مرکزی؛

🔹 درخواست تخصیص ۵۰ میلیارد تومان برای مرمت بازار تاریخی اراک؛

🔹 ثبت جهانی بازار تاریخی اراک؛

🔹 درخواست ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای تکمیل موزه بزرگ اراک (پیشرفت ۶۰٪)؛

🔹 پیشنهاد تخصیص اعتبارات ویژه برای مرمت آثار تاریخی در اراک، کمیجان و خنداب؛

🔹 و قول مساعد وزیر میراث برای سفر به اراک در ۲۸ مهرماه روز اراک.

دکتر جمالیان با اشاره به ثبت جهانی بازار تاریخی اراک و اهمیت تسریع در تکمیل موزه بزرگ شهر، افزود: وزیر میراث‌فرهنگی، ۲۸ مهرماه به‌مناسبت روز اراک به این شهر سفر می‌کند.