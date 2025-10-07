انتخاب ۵ دانشجوی دانشگاه تبریز به عنوان نمونه کشوری
رئیس دانشگاه تبریز از انتخاب ۵ دانشجوی این دانشگاه در میان ۲۳ دانشجوی نمونه کشوری خبر داد و گفت:این موفقیت نشانهای از ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تبریز است.
وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای تقویت برنامههای آموزشی و مهارتافزایی افزود:اجرای طرحهای کارآموزی، مهارتآموزی و ارتباط دانشگاه با صنعت از جمله برنامههای اصلی ما برای آمادهسازی دانشجویان جهت ورود به بازار کار است.
اعلمی با بیان اینکه دانشگاه تبریز با ۲۴ هزار دانشجو فعالیت میکند که نیمی از آنان در مقاطع تحصیلات تکمیلی مشغول تحصیل هستند اظهار داشت:این دانشگاه با دارا بودن ۱۸ دانشکده، ۳۰ مرکز پژوهشی، ۴ قطب علمی و ۸۰۰ عضو هیئت علمی از قطبهای مهم علمی کشور به شمار میرود.
رئیس دانشگاه تبریز همچنین از پذیرش ۳۱۴ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۳۳ دانشجوی دکتری از طریق سهمیه استعداد درخشان خبر داد و گفت:حمایت از نخبگان و شناسایی استعدادهای برتر از اولویتهای دانشگاه تبریز است.
وی از انعقاد ۱۲۷ قرارداد پژوهشی به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته خبر داد و افزود: این رقم پنج برابر مجموع قراردادهای پنج سال گذشته است.
اعلمی خاطرنشان کرد:در پارک علم و فناوری دانشگاه نیز ۱۳۴ شرکت فعال هستند که از این میان ۳۶ شرکت دانشبنیان بوده و مجموع درآمد آنها در سال گذشته به بیش از ۱۱۰۰ میلیارد ریال رسید.
رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به حضور چهار هزار و ۵۰۰ دانشجوی بینالمللی از هفت کشور در این دانشگاه گفت: ۹۰ درصد این دانشجویان از کشور عراق و مابقی از ترکیه، پاکستان، چین، جمهوری آذربایجان، افغانستان و سوریه هستند.
وی افزود:دانشگاه تبریز با ۲۰۰ دانشگاه و مرکز علمی جهان تفاهمنامه همکاری دارد و در مسیر تبدیل شدن به دانشگاه نسل چهارم گام برمیدارد.