در مراسمی با حضور مسئولان و به همت دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری، از «اطلس مشاغل دانشی کشور» رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با حمایت دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست بوم نوآوری، نشست رونمایی از «اطلس مشاغل دانشی کشور» ۱۵ مهرماه، با حضور مسئولان در محل معاونت علمی برگزار شد.

این اطلس جامع با هدف شناسایی دقیق مهارت‌های ضروری صنایع و ارائه راهکار‌های پرورش نیروی انسانی متخصص، گامی مهم در جهت ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری از طریق توسعه مهارت‌های مورد نیاز در زنجیره ارزش دانش‌بنیان برمی‌دارد.

این اطلس، با چشم‌انداز تطبیق مهارت‌های نیروی کار با نیاز‌های بازار کار آینده تدوین شده است. رویکرد اصلی طرح، شناسایی مشاغل مورد نیاز حال و آینده کشور، تعیین الزامات مشاغل دانشی و مهارت‌های کاربرد محور مربوطه، توانمندسازی و مهارت‌افزایی نیروی کار، و در نهایت، بهینه‌سازی فرآیند عرضه و تقاضا در بازار اشتغال را شامل می‌شود.

اهداف کلیدی این اطلس بر تسهیل تأمین نیروی انسانی متخصص، کمک به افزایش بهره‌وری کلی و تحریک اشتغال‌آفرینی در بخش‌های دانش‌بنیان متمرکز است.

در این نشست، نمونه سیاست‌ها و راهکار‌های پیشنهادی این اطلس نیز معرفی شد که از جمله آنها می‌توان به برگزاری «نمایشگاه شغلی تخصصی»، اجرای طرح «بورسیه اشتغال»، برنامه «توانمندسازی جوانه‌ها» و ارائه «بورسیه تحصیلی صنعت» اشاره کرد.

فهرست مطالب اطلس، عمق تحلیل‌های صورت‌گرفته را نمایان می‌سازد؛ این بخش‌ها شامل شناسایی و تحلیل ساختار زنجیره ارزش جهانی و داخلی، شناسایی کسب‌وکار‌های فعال (شامل بنگاه‌های بزرگ، شرکت‌های دانش‌بنیان فناور و خلاق، و نهاد‌های میانجی و حمایتی)، شناسایی مشاغل دانشی و آینده، حوزه‌های توانمندی مورد نیاز و مهارت‌های لازم، تحلیل نهاد‌های آموزشی، پژوهشی، زیست‌بوم نوآوری و اشتغال و نهاد‌های توانمندساز بین‌المللی، و در نهایت، ارائه پیشنهاد‌های عملیاتی توانمندسازی در سطوح مختلف معاونت علمی و سایر نهاد‌های مرتبط است.