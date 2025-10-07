به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تیراندازی با کمان ارمنستان امروز در بخش تیمی پیگیری شد و کمانداران کشورمان به مصاف رقبای خود رفتند. با توجه به دستورالعمل میزبان مسابقات، مرحله تیمی به صورت دوبل برگزار شد و از هر کشور دو تیم در بخش تیمی حضور پیدا کردند.

تیم ایران یک در بخش مردان و در ماده ریکرو با ترکیب محمدحسین گلشنی و صادق اشرفی پس از استراحت در دور نخست، به مصاف تیم ایران ۲ با ترکیب محمد طه صفری و رضا شبانی رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی دیدار پایانی شد. در دیدار نهایی با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل روسیه یک شکست خورد و صاحب مدال نقره شد.

تیم ایران ۲ در بخش مردان با ترکیب رضا شبانی و محمد طه صفری در دور نخست به مصاف تیم گرجستان رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رسید. تیم ایران ب در نیمه‌نهایی به مصاف تیم ایران الف رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ شکست خورد و راهی دیدار رده‌بندی شد. تیم ایران ب در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۵ بر یک مقابل تیم روسیه ۲ به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.

تیم ایران یک در بخش بانوان با ترکیب ریحانه زارع و سارا بابایی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف تیم ایران ۲ با ترکیب مبینا فلاح و مبینا ملاجعفری رفت و با نتیجه ۶ بر صفر شکست خورد و راهی رده‌بندی شد. تیم ایران یک در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۵ بر ۴ مقابل گرجستان یک پیروز شد و صاحب مدال برنز شد.

تیم ایران ۲ با ترکیب مبینا فلاح و مبینا ملاجعفری در دور نخست به مصاف تیم ارمنستان رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید. تیم ایران دو در نیمه‌نهایی با نتیجه ۶ بر صفر مقابل ایران یک به برتری رسید و راهی فینال شد. تیم ایران ۲ در دیدار فینال با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل روسیه یک شکست خورد و صاحب مدال نقره شد.

تیم میکس یک ایران با ترکیب محمدحسین گلشنی و ریحانه زارع پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل تیم گرجستان دو با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رسید. تیم میکس یک ایران در نیمه‌نهایی با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل تیم میکس دو ایران با ترکیب محمدطه صفری و مبینا فلاح شکست خورد. تیم ایران یک در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۵ بر ۳ مقابل گرجستان یک به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد.

تیم میکس دو ایران با ترکیب محمدطه صفری و مبینا فلاح در دور نخست به مصاف تیم گرجستان سه رفت و با نتیجه ۵ بر یک به پیروزی رسید. تیم ایران دو در نیمه‌نهایی با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل ایران یک به پیروزی رسید و راهی فینال شد. تیم ایران دو در دیدار پایانی با نتیجه ۶ بر صفر مقابل روسیه یک شکست خورد و صاحب مدال نقره شد.

تیم ایران در بخش تیمی صاحب سه مدال نقره و سه مدال برنز شد و با توجه به یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز در بخش انفرادی، پرونده کاروان تیروکمان ایران در بخش ریکرو با کسب ۹ مدال بسته شد.

در این رقابت‌ها تیم‌های روسیه، گرجستان و ارمنستان با ترکیب اصلی خود در این بازی‌ها شرکت کرده بودند.