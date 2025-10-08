به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در جشنواره خیران مدرسه و مدرسه یار ناحیه ۴ اصفهان گفت: ۸۵ درصد ازمدارس استان اصفهان با مشارکت خیران ساخته شده است.

محمدرضا نظریان افزود: ۲۳۷ طرح مدرسه سازی با مشارکت خیران در این استان ساخته می‌شود و در راستای بازگشایی مدارس حدود ۶۶۰ کلاس درس به فضا‌های آموزشی این استان اضافه شده است.

وی گفت: ۸۹ خیر مدرسه ساز در ساخت نیمی از مدارس ناحیه ۴ شهر اصفهان مشارکت دارند.