جشنواره ای باحضور چهره های ماندگار در عرصه مدرسه سازی
ساخت نیمی از مدارس ناحیه ۴ شهر اصفهان با مشارکت خیران
نیمی از مدارس ناحیه ۴ شهر اصفهان با مشارکت خیران مدرسه ساز احداث شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در جشنواره خیران مدرسه و مدرسه یار ناحیه ۴ اصفهان گفت: ۸۵ درصد ازمدارس استان اصفهان با مشارکت خیران ساخته شده است.
محمدرضا نظریان افزود: ۲۳۷ طرح مدرسه سازی با مشارکت خیران در این استان ساخته میشود و در راستای بازگشایی مدارس حدود ۶۶۰ کلاس درس به فضاهای آموزشی این استان اضافه شده است.
وی گفت: ۸۹ خیر مدرسه ساز در ساخت نیمی از مدارس ناحیه ۴ شهر اصفهان مشارکت دارند.
