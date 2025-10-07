به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی در پیامی هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت و افزود: هفته نیروی انتظامی، فرصتی است برای تجلیل از فداکاری و ایثار مردان و زنان جان برکف فراجا که همواره پیشقراول تأمین امنیت و آرامش مردم هستند.

وی افزود: در روز‌هایی که دشمنان قسم خورده این مرز و بوم، تلاش خویش را بر نا امن سازی جامعه و ایجاد انشقاق بین ملت و حاکمیت معطوف داشتند، افتخار آن را داریم که نیروی انتظامی با هوشمندی، آمادگی کامل و روحیه جهادی، دست در دست مردم و دستگاه قضایی، در پیشگیری از جرائم، بازدارندگی و تأمین امنیت نقشی تعیین کننده دارد.

رئیس کل دادگستری ادامه داد: تسلسل خبر شهادت مظلومانه این فداکاران در اقصی نقاط کشور که در مأموریت‌های مختلف همواره به گوش می‌رسد، نشان از مظلومیت و جان برکفی دلیرمردان بی ادعایی است که جان خویش را در طبق اخلاص برای تأمین امینت و آرامش مردم گذاشته‌اند.