دانش‌آموزان دبستان عترت بابل، با اجرای بازی‌های بومی–محلی و حضور بزرگان خانواده، تجربه‌ای متفاوت از آموزش، نشاط و همدلی را رقم زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دبستان عترت بابل میزبان برنامه‌ای ویژه با عنوان «روز یادمانی برای پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها» بود؛ رویدادی که با هدف تقویت ارتباط بین نسل‌ها، ایجاد لحظاتی شاد برای دانش‌آموزان و آشنایی آنان با بازی‌های بومی–محلی برگزار شد.

جهانبانی مدیر دبستان عترت در حاشیه این برنامه گفت: بازی‌های بومی–محلی به‌عنوان میراث فرهنگی و اجتماعی، نقش مهمی در تقویت هویت فرهنگی، همبستگی اجتماعی و رشد مهارت‌های فردی کودکان دارند.

وی افزود: ایام مدرسه فرصت مناسبی برای اجرای بازی‌های نشاط‌آور است؛ بازی‌هایی که حس مشارکت، مسئولیت‌پذیری و تعامل اجتماعی را در کودکان تقویت می‌کنند.

جهانبانی با تأکید بر اهمیت دوران کودکی در شکل‌گیری شخصیت فردی گفت: بازی یکی از عوامل طبیعی در رشد کودک محسوب می‌شود و باید در محیط‌های آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس اعلام مسئولان فرهنگی، تاکنون بیش از ۴۵۰ بازی بومی–محلی در استان مازندران شناسایی شده که ظرفیت ارزشمندی برای آموزش، نشاط و انتقال فرهنگ به نسل نو به‌شمار می‌رود.

رضا حسین جانزاده گزارش می دهد