پخش زنده
امروز: -
هواشناسی استان کرمان درباره وقوع ناپایداریهای همرفتی در بخشهایی از مناطق مرکزی و جنوبی استان هشدار داد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۳۵،هواشناسی استان کرمان وقوع ناپایداریهای همرفتی در بخشهایی از مناطق مرکزی و جنوبی استان تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.
طبق این اطلاعیه، مناطق تحت تأثیر شامل نیمه جنوبی استان کرمان و ارتفاعات مرکزی در این بازه زمانی با پدیدهها جوی متنوع و گاه مخاطرهآمیز مواجه خواهند شد.
بر اساس این هشدار، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد ابر، رگبار پراکنده باران، وقوع رعد و برق، احتمال بارش تگرگ و وزش تندبادهای لحظهای از جمله پدیدههای مورد انتظار در این مناطق هستند.
کارشناسان هواشناسی تأکید کردهاند :در صورت نباریدن باران، احتمال خیزش گرد و خاک، کاهش موقتی کیفیت هوا و وزش باد شدید نیز وجود دارد که میتواند بر سلامت شهروندان و فعالیتهای روزمره تأثیرگذار باشد.