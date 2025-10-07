هشدار باد، باران، تگرگ برای نواحی مرکزی و جنوبی کرمان

هشدار باد، باران، تگرگ برای نواحی مرکزی و جنوبی کرمان

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۳۵،هواشناسی استان کرمان وقوع ناپایداری‌های همرفتی در بخش‌هایی از مناطق مرکزی و جنوبی استان تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

طبق این اطلاعیه، مناطق تحت تأثیر شامل نیمه جنوبی استان کرمان و ارتفاعات مرکزی در این بازه زمانی با پدیده‌ها جوی متنوع و گاه مخاطره‌آمیز مواجه خواهند شد.

بر اساس این هشدار، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد ابر، رگبار پراکنده باران، وقوع رعد و برق، احتمال بارش تگرگ و وزش تندبادهای لحظه‌ای از جمله پدیده‌های مورد انتظار در این مناطق هستند.

کارشناسان هواشناسی تأکید کرده‌اند :در صورت نباریدن باران، احتمال خیزش گرد و خاک، کاهش موقتی کیفیت هوا و وزش باد شدید نیز وجود دارد که می‌تواند بر سلامت شهروندان و فعالیت‌های روزمره تأثیرگذار باشد.