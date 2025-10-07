معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: بدون تقویت عمق فناوری در شرکت‌های مستقر در مناطق ویژه اقتصادی، دستیابی به سودآوری و رشد پایدار ممکن نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چیت ساز معاون وزیر ارتباطات، در نشست مجمع عمومی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با اشاره به لزوم تقویت عمق فناوری در مناطق ویژه اقتصادی گفت که سودآوری در این مناطق بدون ارتقای فناوری در شرکت‌ها امکان‌پذیر نیست.

او تأکید کرد که تا زمانی که ظرفیت توسعه فناوری در بنگاه‌ها افزایش نیابد، توسعه واقعی رخ نخواهد داد و افزود: سازوکار واگذاری زمین در مناطق ویژه باید متناسب با سطح فناوری و توان نوآوری هر شرکت طراحی شود.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام به ریاست احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور محسن حسنلو، مدیرعامل این منطقه و همچنین نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت ملی پست ایران و وزارت راه و شهرسازی به عنوان اعضای مجمع عمومی، تشکیل شد.

چیت ساز، نایب رئیس مجمع عمومی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام، در این جلسه، بر لزوم اجرای طرح حفاظت هوشمند در منطقه ویژه اقتصادی پیام تأکید کرد و گفت: «با اجرای این طرح، فعالیت‌های نظارتی به‌صورت هوشمند و بدون نیاز به افزایش نیروی انسانی انجام می‌شود و می‌توان از ظرفیت‌های موجود به‌شکل بهینه بهره برد.»

وی افزود: تمرکز بر مطالعه و توسعه خوشه‌های صنعتی ICT به عنوان یکی از ماموریت‌های اصلی منطقه ویژه اقتصادی پیام، رویکرد سیاستگذاری ما را در جهت تقویت زنجیره ارزش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تبدیل این منطقه به قطب ملی، تثبیت می‌کند.

چیت‌ساز احداث نیروگاه ۴۰۰ مگاواتی را یکی از نیاز‌های اساسی مجموعه پیام دانست و افزود: «این پروژه باید با همکاری بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد. مذاکراتی با سرمایه‌گذار خارجی انجام شده و به‌زودی ارتباط وی با مجموعه پیام برقرار خواهد شد.»

چیت‌ساز همچنین خواستار اصلاح نظام گزارش‌دهی شد و گفت: «در ارزیابی شرکت‌ها باید شاخص‌های مالی، مشتری، فرآیند‌های داخلی، یادگیری و ریسک به‌صورت هم‌زمان لحاظ شود تا امکان مقایسه دقیق میان دستگاه‌های زیرمجموعه فراهم گردد.»

او افزود: «گزارش حسابرسی بیمه پیام نیز باید سریع‌تر انجام و نتایج آن ارائه شود. همچنین سیاست‌های منطقه ویژه باید هم‌راستا با سیاست‌های حوزه فرودگاهی تنظیم شود تا جهت‌گیری‌های توسعه‌ای منسجم باشد.»

پیام؛ کانون تحول در زیست‌بوم فاوا

محسن حسنلو نیز در این نشست گفت: «مجموعه پیام امروز به یک مرکز تحول و کانون توسعه در استان البرز و زیست‌بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شده و نقش مؤثری در پیشبرد اهداف حوزه فاوا و اقتصاد دیجیتال کشور ایفا می‌کند.»

وی با اشاره به تکمیل پروژه‌های عمرانی و فرودگاهی افزود: «در مدت کوتاهی توانستیم بخشی از پروژه‌های معوق را که برخی بیش از ۲۹ سال متوقف مانده بودند، به سرانجام برسانیم. راه‌اندازی خطوط جدید پروازی، نصب سامانه‌های ناوبری ILS و VOR پس از ۲۱ سال از خرید، طراحی بزرگ‌ترین ترمینال باری خاورمیانه و آغاز نخستین سرویس تاکسی هوایی کشور از جمله اقدامات شاخص این دوره است.»

تقویت جایگاه پیام در تحول دیجیتال کشور

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام از آغاز ساخت بزرگ‌ترین مرکز پردازش مرسولات پستی غرب و شمال‌غرب کشور خبر داد و گفت: «سهم قابل‌توجهی از توسعه اقتصاد دیجیتال کشور به منطقه ویژه پیام واگذار شده است. زیرساخت‌های در حال تکمیل، مسیر تحقق مأموریت‌های ملی این مجموعه را هموار می‌کند.»

وی افزود: «فرآیند واگذاری زمین به شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال در حوزه فاوا تسهیل شده و سرعت واگذاری‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.»

در پایان این جلسه، اعضای مجمع عمومی بر هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تکمیل زیرساخت‌های حیاتی منطقه ویژه اقتصادی پیام تأکید کردند تا این مجموعه بتواند به‌عنوان قطب اصلی اقتصاد دیجیتال و حمل‌ونقل باری هوایی کشور نقش‌آفرینی کند.

در این جلسه گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ توسط حسابرس مستقل شرکت قرائت و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون بند‌های آن، توسط اعضای مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد هیئت مدیره اقدامات لازم را برای اجرای مصوبات در دستور کار قرار دهد.