دومین جلسه میز تخصصی «بازطراحی ساختار ستادهای توسعه فناوری» در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دومین جلسه میز تخصصی «بازطراحی ساختار ستادهای توسعه فناوری» با حضور اعضای میز، نمایندگان دستگاههای ذیربط و جمعی از متخصصان و صاحبنظران حوزه علم و فناوری، در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
در این نشست، پس از مرور مباحث و جمعبندی نظرات ارائهشده در جلسه نخست، حاضران به بررسی و تبادل نظر پیرامون موضوعات کلیدی مرتبط با ساختار ستادهای توسعه فناوری پرداختند. مهمترین محورهای مورد بحث در این جلسه عبارت بودند از:
تبیین جایگاه و مأموریت ستادهای توسعه فناوری با توجه به نهادهای موجود در زیستبوم فناوری و نوآوری کشور.
بررسی میزان همخوانی ساختار نهادی ستادها با مأموریتها و وظایف محولشده.
شناسایی نیازمندیهای زیرساختی شامل اختیارات، منابع سختافزاری و نرمافزاری برای ارتقاء عملکرد ستادها.
تعریف شاخصهای کلیدی برای تشکیل و ارزیابی عملکرد ستادهای توسعه فناوری.
در پایان این جلسه، رضایت، دبیر میز تخصصی بازطراحی ساختار ستادهای توسعه فناوری، با اشاره به روند پیشرفت مباحث، اعلام کرد: در جلسه آتی، تمرکز اصلی بر «بررسی شاخصهای تشکیل و فعالیت ستادهای توسعه فناوری» خواهد بود و تلاش خواهد شد بایستههای نهادی و ساختاری لازم برای فعالیت اثربخش این ستادها در زیستبوم فناوری و نوآوری کشور مورد بررسی نهایی قرار گیرد.