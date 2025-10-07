به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دومین جلسه میز تخصصی «بازطراحی ساختار ستاد‌های توسعه فناوری» با حضور اعضای میز، نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و جمعی از متخصصان و صاحب‌نظران حوزه علم و فناوری، در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در این نشست، پس از مرور مباحث و جمع‌بندی نظرات ارائه‌شده در جلسه نخست، حاضران به بررسی و تبادل نظر پیرامون موضوعات کلیدی مرتبط با ساختار ستاد‌های توسعه فناوری پرداختند. مهم‌ترین محور‌های مورد بحث در این جلسه عبارت بودند از:

تبیین جایگاه و مأموریت ستاد‌های توسعه فناوری با توجه به نهاد‌های موجود در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور.

بررسی میزان همخوانی ساختار نهادی ستاد‌ها با مأموریت‌ها و وظایف محول‌شده.

شناسایی نیازمندی‌های زیرساختی شامل اختیارات، منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای ارتقاء عملکرد ستادها.

تعریف شاخص‌های کلیدی برای تشکیل و ارزیابی عملکرد ستاد‌های توسعه فناوری.

در پایان این جلسه، رضایت، دبیر میز تخصصی بازطراحی ساختار ستاد‌های توسعه فناوری، با اشاره به روند پیشرفت مباحث، اعلام کرد: در جلسه آتی، تمرکز اصلی بر «بررسی شاخص‌های تشکیل و فعالیت ستاد‌های توسعه فناوری» خواهد بود و تلاش خواهد شد بایسته‌های نهادی و ساختاری لازم برای فعالیت اثربخش این ستاد‌ها در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور مورد بررسی نهایی قرار گیرد.