پخش زنده
امروز: -
در جلسه کمیسیون ماده ۲۱ آذربایجانغربی ۱۲ پرونده مربوط به طرحهای غیرکشاورزی از شهرستانهای خوی، مهاباد، سلماس، چایپاره و ارومیه بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلسه کمیسیون ماده ۲۱ استان امروز به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی برگزار شد.
در این جلسه ۱۲ پرونده مربوط به طرحهای غیرکشاورزی از شهرستانهای خوی، مهاباد، سلماس، چایپاره و ارومیه مورد بررسی قرار گرفت.
این طرحها شامل احداث نیروگاه خورشیدی، مجتمع خدمات رفاهی، پایانه حملونقل کالا و باربری، ایستگاه هواشناسی، باشگاه ورزشی و سایر پروژههای مرتبط بود.
در پایان جلسه تصمیمات لازم درخصوص واگذاری اولیه اراضی و تمدید قراردادهای اجاره برای اجرای طرحهای مذکور اتخاذ شد.