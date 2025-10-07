به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ادریس محمودیان، سرپرست انجمن سینمای جوان مهاباد گفت: آثاری از دریچه دوربین عکاسان ۷ استان کشور که در مهاباد به نمایش درآمد.

چیا حسنخالی، دبیر بخش اجرایی عکس نمایشگاه گروهی مهاباد هم گفت: نمایشگاه گروهی عکس مهاباد از ۱۹۳ عکاس ۸۲۳ عکس دریافت کرده بود و هیئت انتخاب نمایشگاه ۴۲ عکس را در دو بخش آزاد و شهر مهاباد برای نمایشگاه انتخاب کرد که از بین ۴۲ عکس ۱۴ عکس بخش شهرستان مهاباد و ۲۸ عکس بخش آزاد بودند.

این نمایشگاه تا یک هفته صبح و بعد از ظهر در سه راه وفایی، بالاتر از کوچه خسروی برای بازدید علاقمندان دایر است.