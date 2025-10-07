به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به آغاز مسابقات مرحله دوم فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور (یادواره آزادسازی خرمشهر) از چهارشنبه ۱۶ مهر، فهرست محرومین این دور از مسابقات به شرح زیر اعلام شد:

مجید عزیزی (سرزمین آفتاب برخوار اصفهان) - محمدجواد رضایی (مربی تیم کوثر قرچک) - سلیمان پازهر (آکادمی بلوچ) - سلیم لاشادی (آکادمی بلوچ) - امیر یزدانی (شهرداری مریوان) - سینا عزیزی (شهرداری مریوان) و آرمین افضلی پور از تیم تیم شهرآرکان (دانش پایدار) کرج

با توجه به ورود تیم‌های لیگ دسته دومی به مسابقات جام حذفی، لیست محرومیت‌های باقیمانده از مسابقات فصل قبل جام حذفی به شرح زیر بازنشر می‌گردد؛

هادی مهدوی کیا (کیا تهران) - حمید ال‌های (کیا تهران) - امیرحسین جعفری (خوشه طلایی) - محمد طا‌ها محمدی (اتحاد کیش) - یاسر قاسمی (طلایی پوشان اراک) - حمید کرمی آل متین (نخل بم) - رضا کرمی آل متین (نخل بم) - سعید اخباری (چادرملو اردکان) - فرشید پاداش (شهرداری آستارا) - روح اله اصغری (آلومینیوم اراک) - مجید محافظت کار (آلومینیوم اراک) - حسین عبدی (آلومینیوم اراک) - امیر عباسلو (فرد البرز) - هادی حق جو (عقاب تهران) - فرهاد لیموچی (عقاب تهران) - حمیدرضا محمودآبادی (عقاب تهران) - امین کاظمی (استقلال زیدون) - علی رحیمی (کشت و صنعت پادیاب) - رحیم آلبوغبیش (پالایش نفت بندرعباس) - مهدی داغر (بعثت کرمانشاه) - امید عالیشاه (پرسپولیس) - وحدت حنانوف (سپاهان اصفهان) - محمدرضا ربیعی (شهرداری نوشهر) - احمدرضا مولایی (شهرداری نوشهر) - ارسطو محمدی (شهرداری نوشهر)

مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها خاصه در خصوص بازیکنانی که در فصل گذشته بازیکن باشگاه نبوده و از تیم دیگری به خدمت گرفته شده‌اند، به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند، استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.