تیم دلسوختگان اهل بیت قم با برگزاری مراسم قرعهکشتی فصل جدید حریفان خود را در لیگ دسته یک فوتسال باشگاههای کشور شناخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،با برگزاری مراسم قرعهکشی فصل جدید لیگ دسته یک فوتسال باشگاههای کشور، تیم دلسوختگان اهل بیت قم در گروه سوم این رقابتها قرار گرفت و با تیمهای عمران بتن همدان، مقاومت تهران، کسری گرمدار، سیمین کک شاهرود، صنایع اردکان یزد و اتحاد سرخس هم گروه شد.
فصل جدید لیگ دسته یک فوتسال از ۲۵ مهر آغاز میشود و نماینده قم در هفته نخست مرحله گروهی، مهمان صنایع اردکان یزد خواهد بود.