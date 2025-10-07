پخش زنده
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: نخستین خودروی هیبریدی با مصرف کمتر از ۵ لیتر در نیمه نخست سال آینده تولید میشوند.
آقای عادل پیرمحمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه چهارمین کارگاه پوششهای خودرویی دانشگاه امیرکبیر درباره تولید خودروهای هیبریدی افزود: این شرکت میتواند در دو سال آینده تولید خودروهای هیبریدی را به بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه برساند.
وی با بیان اینکه موتور و گیربکس این خودروها را میخواهیم در داخل تولید کنیم و در حال نهایی کردن هستیم گفت: بنا داریم که تولید خودرو را به روزی ۲ هزار دستگاه برسانیم؛ در تولید موتور گیربکس تا حدودی مشکل داریم که امیدواریم تولید آن نهایی شود و سال آینده نخستین خودروی هیبریدی ما با مصرف کمتر از ۵ لیتر تولید خواهد شد.
مدیرعامل ایران خودرو افزود: امیدواریم در نیم سال نخست سال آینده، تارای هیبریدی و سایر خودروها در خط تولید قرار گیرد. البته این موضوع بستگی به میزان تقاضای بازار و حمایتی که از ما خواهد شد دارد.
وی ادامه داد: ما از نهادها و سازمانهای مختلف درخواست حمایت از طرحهایمان کردیم؛ در صورت حمایت مسئولان و مبادی ذی ربط، این قول را میدهیم طی دو سال آینده تولید خودروهای هیبریدی ما به بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه برسد.
پیرمحمدی درباره همکاری صنعت و دانشگاه نیز گفت: گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان پیشران صنعت و توسعه صنعتی تعامل خوبی با دانشگاهها دارد و در این زمینه مشکلاتی که اکنون در صنعت بخصوص صنعت خورو داریم در صدد هستیم که اینها را تبدیل به طرحهای دانشگاهی کنیم و به عنوان بهره بردار طرحها باشیم.
وی با بیان اینکه ما در جذب نخبگان دانشگاهی کاملا آمادگی داریم گفت: اکنون این علاقمندی با توجه به طرحهای توسعه محصولی که در گروه صنعتی ایران خودرو وجود دارد این طرحها را به نخبگان واگذار می کنیم تا به سرانجام برسانند.
پیرمحمدی ادامه داد: این علاقمندی بخصوص در خودروهای هیبریدی و توسعه بستههای باطری و یا در گیربکس وجود دارد و این را به دانشگاهها و مراکزی علمی نیز اعلام کردهایم که اگر در این زمینهها کاری انجام شده ما میتوانیم مشارکت داشته باشیم بخصوص در توسعه بستههای باطریهای لیتیومی که علاقمند کاملی وجود دارد که صنعت و دانشگاه بتوانند همکاری کنند.
مدیرعامل ایران خورو گفت: با توجه به اینکه در آینده نیاز به باطریهای لیتیومی بیشتر خواهد بود امیدواریم با دانشگاهها بتوانیم به تعامل برسیم و اگر بتوانیم معادنی نیز در داخل کشور کشف و به بهره برداری برسانیم که بتواند ما را در بسته باطریها مستقل کند، در آینده تولید خودروهای هیبریدی افزایش می یابد.
وی افزود: با توجه به نیازی که کشور برای کاهش مصرف سوخت دارد بویژه که مصرف سوخت کشور به شدت طی چند سال اخیر افزایش پیدا کرده است ما باید این مصرف سوخت را کاهش بدهیم که در این باره هم از لحاظ قیمتی هم از نظر راهبردی بودن محصول، باطری نقش اساسی را ایفا میکند.
پیرمحمدی گفت: علاقمندیم که در بحث باطری سرمایه گذاری خوبی انجام دهیم، امیدواریم وزارت صمت و نهادهای ذی ربط در حاکمیت نیز کمک کنند تا ما بتوانیم بسته باطری را در داخل تولید کنیم.
وی افزود: اگر قرار باشد که سالیانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو هیبریدی تولید کنیم که به مصرف سوخت کمتر از ۵ لیتر در خودرو برسیم از وارد کننده بنزین به صادر کننده تبدیل شویم، باطری نقش اساسی را در این خصوص ایفا میکند.
مدیرعامل ایران خودرو افزود: در این راستا، با دانشگاه امیرکبیر و سایر مراکز دانشگاهی همکاریهایی در زمینه پوششهای رنگ و پلیمر صورت گرفته که امیدواریم این همکاریها در عمل نیز نتیجه بخش باشد.
وی گفت: قرار شده است با دانشگاهها همکاری خوبی داشته باشیم به این روش که مسئله را ما عنوان کنیم و راه حل آن را دانشگاه ارائه دهند به نوعی ما در خدمت دانشجویان دانشگاهها باشیم که بتوانند در این طرحها مشارکت داشته باشند ضمن اینکه آنها را جذب صنعت کنیم تا همین طرحها را در داخل گروه صنعتی ایران خودرو ادامه دهند.