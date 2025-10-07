رئیس دفتر مقام معظم رهبری با تأکید بر استمرار نقش رهبر انقلاب در امتداد راه علمای شیعه و اسلام، گفت: ایشان همچنان پرچم را در دست گرفته و در مقابل طاغوت ایستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، هم‌زمان با سالگرد نماز جمعه تاریخی نصر و آغاز چهارمین دوره پویش «ایران همدل»، رویداد ملّی این پویش برای روایت همدلی ملّت ایران از کرونا و حادثه بندرعبّاس تا طوفان‌الاقصیٰ و جنگ دوازده‌ روزه، امروز در حسینیّه امام خمینی برگزار شد.

خانواده شهدای جنگ دوازده‌روزه، فعّالان جهادی، برخی از چهره‌های مقاومت از جمله فرزندان شهید سیّدحسن نصراللّه و جمعی از مشارکت‌کنندگان در پویش «ایران همدل» در این رویداد حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم، ایمان عطّارزاده، معاون اجتماعی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای و دبیر پویش «ایران همدل»، به ارائه گزارشی از فرایند برگزاری اوّلین دوره این پویش از سال ۱۳۹۹ برای کمک مؤمنانه به اقشار آسیب‌دیده از کرونا تا امروز پرداخت. پویشی که در حادثه بندرعبّاس، بلایای طبیعی و سوانح غیرمترقّبه، طوفان‌الاقصیٰ و کمک به مردم غزّه و لبنان و در نهایت هم جنگ دوازده‌روزه، اثبات‌کننده و راوی همدلی ملّت ایران برای کمک به هم‌وطنان و هم‌نوعان خودش در منطقه و جبهه مقاومت بود.

عطارزاده با بیان نمونه‌ها و مصادیقی از کمک‌های مردمی، به‌ویژه اهدای صدها کیلو طلا توسط بانوان به مردم مظلوم غزه و لبنان، گفت: گره‌گشایی از همدیگر دغدغه یک «ایران همدل» شد؛ فرایندی که در مهر ۱۴۰۳ و کمک به حزب‌اللّه سرافراز و مردم غزه، فصل جدیدی از آن رقم خورد و پرچم‌دار این حرکت هم خانم‌ها و زنان ایرانی بودند تا حکم رهبر برای کمک به مردم غزه و لبنان روی زمین نماند.

«ایران همدل» پاسخی به دعوت رهبر انقلاب برای یاری مظلومان است

در ادامه، رئیس دفتر مقام معظم رهبری حرکت بزرگ «ایران همدل» را پاسخ به دعوت رهبر انقلاب توصیف کرد که ایشان خواستار آن شدند تا به کمک کسانی شتافته شود که در مسیر مبارزه با دشمن صهیونی صدمه دیده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمّدی گلپایگانی در ادامه با ذکر بعضی مصادیق از کمک‌های مؤمنانه ملّت ایران به مواردی مانند اهدای حلقه ازدواج یا فروش آپارتمان شخصی برای شرکت در این حرکت اشاره کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمّدی گلپایگانی ضمن تجمید روحیه ایثار رزمندگان مقاومت، با اشاره به نقش محوری حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای در مسیر مبارزه گفت: ایشان در این مسیر با توکّل به خدا و توسل به اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) پرچم را در دست گرفته‌اند.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به شهید نصراللّه اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از علمای قم که با شهید نصراللّه هم روابط نزدیکی داشت، نقل می‌کرد که سیّدحسن می‌گفت، هرگز نمی‌توانم تصور کنم زمانی بیاید که من باشم و رهبر انقلاب نباشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمّدی گلپایگانی با تأکید بر اینکه نقش رهبر انقلاب در امتداد نقش علمای شیعه و اسلام و در راستای زنده کردن اسلام است، افزود: الان هم این بزرگوار پرچم را در دست گرفته و در مقابل طاغوت ایستاده است. خدا خصوصیاتی را به ایشان اعطا کرده که اولین آن‌ها هم شجاعت بی‌نظیر است.

وی در پایان اظهارات خود، با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، به نقد انفعال حکام و رهبران کشورهای اسلامی در برابر رژیم صهیونی پرداخت.

دبیرکل حزب‌الله: اجازه نمی‌دهیم اسرائیل به اهدافش دست پیدا کند

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌اللّه لبنان هم در پیامی تصویری به این رویداد، ضمن گرامیداشت یاد شهید سیّدحسن نصراللّه و سیّدهاشم صفی الدین، از حمایت رهبری، ملّت و دولت ایران از مقاومت تشکّر کرد.

دبیرکل حزب‌اللّه لبنان با گرامیداشت سالگرد شهادت سیّدحسن نصراللّه و سیّدهاشم صفیّ‌الدّین، آن‌ها را شخصیت‌هایی توصیف کرد که با ایمان، ولایت، اخلاص، فداکاری و تربیت اسلامی نسل‌ها، جامعه‌ای مقاوم و رزمندگانی نیرومند تربیت کردند.

شیخ نعیم قاسم با بیان اینکه ثمره مقاومت در لبنان ناشی از ولایت حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای است که در مسیر امام خمینی (رحمة‌اللّه علیه) قرار دارد، افزود: «ما همه این نتایج بزرگ را به برکت حمایتی به دست می‌آوریم که در همه عرصه‌های جهادی، تربیتی، ساختاری، اقتصادی، ولایی و اجتماعی وجود داشته است.»

دبیرکل حزب‌اللّه لبنان با اشاره به اینکه مقاومت از نبردی دشوار و پیچیده بیرون آمد که در طول بیش از چهل سال و اندی با آن مواجه نشده بود، گفت: بشارت می‌دهم که فرزندان سیّدحسن از مجاهدان دلیرند و خانواده‌ها و شهدا و فرماندهانی که پایدار ماندند، اجازه نخواهند داد اسرائیل به اهدافش دست یابد. به لطف خدا ما قدرتمندیم.