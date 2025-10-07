در هفته دوم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور فولاد مبارکه سپاهان مقابل نیروی زمینی سبزوار به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فولاد سپاهان اصفهان کار سختی در بازی خارج از خانه خود در سبزوار نداشت و در پایان با نتیجه ۲۵-۳۴ به پیروزی رسید تا دست پر به اصفهان بازگردد و جمع امتیازات خود را به ۴ برساند.

همچنین سپاهان نوین هم در آغاز مسابقات خود در لیگ برتر میزبان هپکو اراک بود که در پایان توانست به نخستین پیروزی خود با نتیجه ۱۹-۲۱ دست یابد.

هفته سوم لیگ سی و هشتم ۲۲ مهر ماه برگزار می‌شود.