به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،پاسگاه انتظامی روستای قمرود بخش مرکزی از محل اعتبارات نیروی انتظامی و با همکاری خیران و مشارکت‌های مردمی ساخته شده است.

جمعی از فرماندهان نظامی شهرستان کهک نیز با حضور در منزل شهید محمدرضا رضایی، از شهدای انتظامی استان، از صبر و استقامت خانواده شهدا قدردانی کردند.

تعدادی از فرزندان دختر نیرو‌های کلانتری ۱۱شهرستان کهک نیز به همراه معلمانشان با حضور در محل خدمت پدرانشان با اهدای شاخه‌های گل، از زحمات پدرانشان به عنوان حافظان امنیت تجلیل کردند.