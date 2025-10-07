به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجاهد کرباسی گفت: با توجه به انتشار تصاویری در فضای مجازی مبنی بر انجام عملیات ساختمانی در بافت تاریخی شهر اردکان، بدین وسیله به اطلاع شهروندان می‌رساند، مالک ملک مورد نظر، بدون اخذ استعلام و تأیید نقشه‌های اجرایی از اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان و صرفاً با مراجعه به شهرداری و اخذ مجوز اولیه، اقدام به آغاز عملیات ساخت‌وساز کرده است.

وی افزود: نظر به اینکه نقشه‌ها و طرح‌های اجرایی این طرح تاکنون به تأیید اداره میراث‌فرهنگی نرسیده است، مأموران یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان در چارچوب وظایف قانونی خود از ادامه عملیات جلوگیری کرده‌اند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان ادامه داد: بدیهی است ادامه هرگونه فعالیت عمرانی در محدوده بافته‌ای تاریخی، منوط به اخذ نظر و تأیید نهایی این اداره خواهد بود و مالک موظف است پس از طی مراحل قانونی و تصویب طرح، نسبت به ادامه کار اقدام کند، در غیر این صورت تخلف صورت گرفته از طریق مراجع قضایی قابل‌پیگیری است.

کرباسی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۰۲ قانون شهرداری‌ها و ماده ۳ آیین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، شهرداری‌های سراسر کشور موظف هستند در هر موردی که اقدام به عملیات عمرانی یا مجوز آن را صادر می‌کنند، ابتدا نظر میراث‌فرهنگی را استعلام کرده و بر اساس آن اقدام کنند.

اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردکان ضمن قدردانی از حساسیت و دغدغه شهروندان و دوستداران میراث‌فرهنگی و فعالان عرصه رسانه، نسبت به صیانت از میراث ارزشمند تاریخی، تأکید می‌کند که حفاظت از بافت تاریخی این شهر کهن، مسئولیتی مشترک و نیازمند همکاری تمامی نهاد‌ها و مشارکت آگاهانه مردم است.