به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ محمدباقر قزلباش فرمانده سپاه ناحیه قائم‌شهر از کشف و توقیف یک انبار بزرگ چای احتکارشده در این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام با تلاش ضابطین بسیج، دستور قضایی دادستان قائم‌شهر و همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان انجام شد.

وی افزود: در این انبار، مقدار ۱۵ تن چای معادل ۳۷۵۰ کارتن چای شهرزاد ده‌عددی ۴۰۰ گرمی کشف و ضبط شد که ارزش ریالی آن بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

فرمانده سپاه قائم‌شهر همچنین از کشف یک انبار دیگر حاوی ۵ تن برنج به ارزش ۱۲ میلیارد ریال خبر داد که با دستور مقام قضایی، آن نیز پلمپ شد.

سرهنگ قزلباش با قدردانی از همکاری مجموعه قضایی شهرستان و اداره صمت، تأکید کرد: سپاه و بسیج در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی، با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و اخلال در نظام توزیع کالا برخورد قاطع و قانونی خواهند داشت و اجازه سوءاستفاده از نیاز مردم را نخواهند داد.