رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک کشورمان در حاشیه سفر به لوزان سوئیس، با رئیس فدراسیون جهانی روئینگ دیدار کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمود خسروی وفا و مهدی علی نژاد رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک کشورمان در حاشیه سفر به لوزان سوئیس، با جان کریستوف رولاند رئیس فدراسیون جهانی روئینگ دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای این دیدار محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی المپیک ضمن تبریک به رئیس فدراسیون جهانی روئینگ، اظهار داشت: مایه خوشحالی است که یک ورزشکار قهرمان موفق شود در سطح فدراسیونی جهانی اینگونه بدرخشد، بطوریکه برای چهارمین بار پیاپی اعتماد جامعه روئینگ جهانی را به خود جلب کند و بر صندلی ریاست آن تکیه زند.

وی ادامه داد: در کشور ما رشته روئینگ سال‌ها زیرمجموعه فدراسیون قایقرانی بوده و در کنار دیگر رشته‌ها فعالیت داشت، ولی اخیرا توسط وزیر ورزش با سرپرستی محسن شادی یکی از قهرمانان افتخارآفرین این رشته آغاز به کار کرد و قرار است بزودی انتخابات آن برگزار شود و پس از انتخابات، مستقیما بعنوان یکی از اعضای مجمع کمیته ملی المپیک نیز انتخاب خواهد شد.

خسروی وفا افزود: بدون تردید فدراسیون شدن این رشته بخاطر شناختی است که وزیر ورزش نسبت به آن دارد بخصوص که روئینگ همیشه چه در بخش آقایان و چه در بخش بانوان مدال آور بوده و به همین دلیل از اهمیت بسیاری برای ما برخوردار است و نگاه کمیته ملی المپیک نیز نسبت به آن حمایتی است.

در ادامه رئیس فدراسیون جهانی گفت: مستقل شدن روئینگ و تبدیل آن به فدراسیون، تصمیم درستی بود و در اولین مرحله بعد از انتخابات باید سیاست فدراسیون بر این مبنا باشد که اساسنامه خود را بر اساس قوانین و مقررات بین المللی و اصول حاکمیتی بنا نهد، همچنین درخواست‌های حمایتی خود را به دپارتمان توسعه فدراسیون جهانی روئینگ ارائه دهد، البته اشاره کنم که منابع ما محدود است ولی از نظر فنی حمایت‌های لازم را خواهیم داشت چرا که مستقل شدن آن در راستای رشد آن است.

وی ضمن اشاره به ۳ زیرشاخه اصلی روئینگ، افزود: هدف ما رشد در شاخه کلاسیک که المپیکی است، روئینگ دریایی که در بازی‌های المپیک لس آنجلس حضور دارد و سپس داخل سالن (E.SPORT) است. فدراسیون جهانی روئینگ در حال مذاکره با کمیته بین المللی المپیک است تا در نخستین دوره بازی‌های المپیک الکترونیکی گنجانده شود چرا که این امر باعث می‌شود با هزینه کمتر علاقه‌مندان اقصی نقاط جهان بصورت آنلاین در مسابقات آن شرکت کنند.

مهدی علی نژاد، دبیر کل کمیته ملی المپیک نیز گفت: اگر چه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک حمایت‌های لازم را از این فدراسیون تازه تاسیس روئینگ خواهند داشت ولی فدراسیون جهانی برای حمایت‌های فنی و معنوی همچون حضور در اردو‌های مشترک اروپایی و کشور‌های همجوار می‌تواند کمک بسزایی کند، چرا که روئینگ ایران مدال آورد بوده و قطعا نیاز به مربیان با تجربه و کارشناسان خبره بین المللی دارد و برای رشد و اعتلای آن باید از لحاظ معنوی و فنی از فدراسیون جهانی کمک گرفت.