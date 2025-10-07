به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر ابراهیم انواری در خصوص «نشان‌دار کردن» مالیاتی دو پروژه عمرانی دانشگاه، اظهارکرد: پس از فرآیند نشان‌دار کردن پروژه‌های عمرانی دانشگاه، اطلاع‌رسانی لازم به اصناف و مودیان مالیاتی برای اجرا و تکمیل پروژه دانشکده «علوم ورزشی» و دانشکده «مهندسی علوم آب و محیط زیست» انجام شد و از مودیان مالیاتی درخواست شد در راستای توسعه فضا‌های آموزشی پژوهشی استان خوزستان، مالیات خود را به این دو پروژه اختصاص دهند.

وی با اشاره به جذب مالیات دریافت شده از اصناف و تشکل‌های مختلف سازمان صنعت، معدن و تجارت، صنف رایانه، لوازم بهداشتی، ساختمانی، معاملات اتومبیل و لوازم یدکی و... به دلیل همکاری موثر اصناف در اجرای این طرح، تقدیر کرد.

مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداری دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: امیدواریم با اتمام کار، خبر مسرت‌بخش گشایش این دو پروژه را به اطلاع اصناف برسانیم و در سال آینده نیز از حمایت آنها در اجرای طرح‌های آموزشی و پژوهشی بهره‌مند شویم.

انواری با اشاره به برگزاری جلسه شورای فنی دانشگاه، بیان کرد: در این جلسه گزارشی در زمینه اعتبارات مصوب سال گذشته و تخصیص‌های سال ۱۴۰۴ ارائه شد. بر این اساس، تخصیص تملک دارایی که شامل تامین و تجهیز فضا‌های آموزشی است، ۶۱ درصد بود که با تلاش‌های انجام‌شده، این رقم به ۷۰ درصد افزایش یافته است.

وی یادآور شد: همچنین، برآورد‌های لازم برای انعقاد قرارداد تکمیل پروژه‌های دانشکده‌های مهندسی آب و محیط زیست، علوم ورزشی، اقتصاد و علوم اجتماعی و باستان‌شناسی شوش انجام شده است. از سوی دیگر، پروژه احداث خوابگاه متاهلان در شورای فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی بررسی شده و اعتبار لازم برای آغاز این پروژه نیز تخصیص یافته و به زودی پیمانکار این پروژه تعیین خواهد شد.