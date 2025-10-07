پخش زنده
وزیر امور خارجه گفت: ایران با چالشهای ناشی از تحریمهای غیرقانونی یکجانبه مواجه است و سازمان ملل باید با همکاری علمی و فناورانه و تامین منابع مالی، ایران را در غلبه بر مشکلات یاری کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور خارجه در پیامی به مناسبت روز جهانی اسکان بشر تاکید کرد ایران با چالشهای ناشی از تحریمهای غیرقانونی یکجانبه مواجه است و سازمان ملل باید با همکاری علمی و فناورانه و تامین منابع مالی، ایران را در غلبه بر مشکلات یاری کند.
آقای عراقچی با برشمردن مشکلاتی همچون تغییرات آب و هوایی، لزوم حفظ تنوع زیستی و بلایای طبیعی افزود ایران برای غلبه بر این مشکلات همچون دیگر کشورها نیازمند همکاری و استفاده از دستاوردهای جهانی است.
وزیر خارجه کشورمان تصریح کرد: ایران درحالی که تحت تحریمهای غیرقانونی و یکجانبه است، برای توسعه شهری، توجه ویژهای به استفاده از تجربیات بین المللی و ارتقای همکاری با دیگر کشورها و آژانسهای وابسته به سازمان ملل از جمله برنامه اسکان بشر ملل متحد دارد و از سازمان ملل انتظار میرود در این باره اقدام کند.