\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0631\u0633\u06cc \u0648 \u0646\u0638\u0627\u0631\u062a \u0628\u0631 \u0627\u0635\u0646\u0627\u0641 \u0645\u0634\u0647\u062f \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648 \u06a9\u0627\u0641\u06cc \u0634\u0627\u067e \u0645\u062a\u062e\u0644\u0641 \u062f\u0631 \u06af\u0634\u062a \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u0646\u0638\u0627\u0631\u062a \u0628\u0631 \u0627\u0645\u0627\u06a9\u0646 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0634\u0647\u062f \u0648 \u0628\u0627\u0632\u0631\u0633\u0627\u0646 \u0627\u0635\u0646\u0627\u0641 \u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u0645\u062d\u0633\u0646 \u0635\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0639\u0645\u062f\u0647 \u062a\u062e\u0644\u0641\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648 \u0648\u0627\u062d\u062f \u0635\u0646\u0641\u06cc \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u0628\u06a9\u0627\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u062a\u0628\u0627\u0639 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc \u063a\u06cc\u0631 \u0645\u062c\u0627\u0632\u060c \u06af\u0631\u0627\u0646\u200c\u0641\u0631\u0648\u0634\u06cc \u06a9\u0627\u0644\u0627 \u0648 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0648 \u0631\u0639\u0627\u06cc\u062a \u0646\u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062f\u0633\u062a\u0648\u0631\u0627\u0644\u0639\u0645\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a\u06cc \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0