میزان حضور علما و محققان خراسانی در نشریات علمی و فرهنگی کشور حدود ۷۰ درصد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت امروز در نشست ویژه‌ با رئیس و معاونان دانشگاه علوم اسلامی رضوی در مشهدگفت: این موفقیت ریشه در برکت وجودی حضرت علی بن موسی الرضا (ع) دارد و می‌تواند زمینه‌ساز همگرایی و همسویی در اهداف بزرگ باشد.

حجت‌الاسلام سیدعلی عماد با اشاره به جایگاه ارزشمند علمی و حوزوی خراسان و نقش دانشگاه علوم اسلامی رضوی در تلفیق دو بعد علوم حوزوی و دانشگاهی افزود: یکی از نیاز‌های اساسی در مسیر رشد علمی کشور بهره‌گیری از ظرفیت علم و فناوری است و باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

مشاور رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت جایگاه دانشگاه علوم اسلامی رضوی بیان کرد: این دانشگاه از جمله دانشگاه‌های ارزشمند کشور است و باید در منظومه دانشگاه‌های علوم انسانی جایگاه شایسته خود را بیابد. تحقق این هدف نیازمند کارکرد عملیاتی و بنیادی، ارتباط مؤثر با نظام آموزش عالی کشور و تعامل نزدیک با حوزه‌های مدیریتی دانشگاهی است.

حجت‌الاسلام عماد تولید علم و نظریه، پیوند میان علم و دین، حل مساله، تربیت نیروی انسانی متخصص و نظام‌سازی را از بخش‌های کلیدی مأموریت این دانشگاه دانست و گفت: مهم‌ترین رسالت علوم انسانی با محوریت این دانشگاه می‌تواند رویکردی ترکیبی داشته باشد و برای تبدیل‌شدن به برند علمی معتبر نیاز به تدوین نقشه راهبردی و طراحی مدل آماری بهره‌وری دارد.

وی اضافه کرد: اجرای چنین برنامه‌ای می‌تواند دانشگاه علوم اسلامی رضوی را به مرکزی مورد توجه در میان کشور‌های اسلامی از جمله پاکستان، مالزی، هند و کشور‌های آسیای میانه بدل کند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی استان گفت: در کابینه دکتر پزشکیان سه وزیر خراسانی حضور دارند که این ظرفیت می‌تواند در مسیر ارتقای علمی و فرهنگی استان نقش‌آفرین باشد.

حجت الاسلام علی عسگری افزود: بودجه بخش زیارت از طریق منابع تملک دارایی و با نظارت سازمان برنامه و بودجه تأمین می‌شود، اما برای پوشش کامل نیاز‌های مالی این حوزه باید سازوکار‌های دقیق‌تری در نظر گرفته شود.

وی یادآور شد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی در سال ۱۳۶۶ با همت مرحوم آیت‌الله واعظ طبسی تأسیس شد و تاکنون ۴۸ عضو هیات علمی در آن پرورش یافته‌اند و حدود سه هزار و ۸۰۰ دانشجو طلبه سالانه خروجی آن بوده است.