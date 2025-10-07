پخش زنده
امروز: -
نساجی قائمشهر با پیروزی ۳ بر صفر مقابل بعثت کرمانشاه، صدرنشینیاش را تثبیت کرد و فاصلهاش با رقبا را به ۵ امتیاز رساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم فوتبال نساجی قائمشهر در ادامه رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور، عصر امروز در ورزشگاه شهید وطنی موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر از سد تیم بعثت کرمانشاه عبور کند و با تثبیت جایگاه خود در صدر جدول، فاصلهاش با رقبا را به ۵ امتیاز افزایش دهد.
در این دیدار، علی نصیری نساجی را پیش انداخت و در ادامه، سعید باقرپسند با ثبت دبل تماشایی، پیروزی تیم میزبان را قطعی کرد.
شاگردان فراز کمالوند که هفته گذشته نیز با پیروزی مقابل سایپا روند موفقی را آغاز کرده بودند، این بار با حمایت پرشور هواداران قائمشهری، توانستند دومین برد متوالی خانگی خود را جشن بگیرند و با ۱۷ امتیاز به صدرنشینی بیرقیب در جدول نزدیکتر شوند.
این دیدار از اهمیت ویژهای برخوردار بود؛ چرا که نساجی با یک بازی کمتر و اختلاف دو امتیازی نسبت به نزدیکترین تعقیبکننده، در صورت پیروزی میتوانست فاصلهای امن در صدر جدول ایجاد کند؛ اتفاقی که با گلهای نصیری و باقرپسند محقق شد.