به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در مراسمی که امروز در سالن بصیرت شهرستان پلدشت با حضور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای استان برگزار شد حجت الاسلام صمد شیری بعنوان مسئول دفترجدید نماینده ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهرستان معرفی و از زحمات حجت الاسلام ساجدی مسئول قبلی تجلیل شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای استان در این مراسم گفت: امروز وحدت نیاز اصلی کشور مان در مقابل توطئه‌های دشمنان می‌باشد وحدت و انسجامی که در جنگ ۱۲ روزه در ایران اسلامی شاهد بودیم دشمنان را مایوس و نامید کرد.

حجت الاسلام میثم فیاضی بر فعال شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی و در راس آن امریکای جنایتکار اشاره کرد و گفت: کشور ما از اوایل انقلاب توسط دشمنان تحریم شده است و فعال کردن این مکانیسم یک جنگ روانی علیه ملت بزرگ ایران اسلامی است

وی گفت: ملت بزرگ و با بصیر ایران اسلامی در طول انقلاب این تحریم‌ها را تبدیل به فرصت کرده و قله‌های ترقی را را یکی پس از دیگری طی کرده است و امروز دشمن از پیشرفت ایران هراس دارد و از برد موشک‌های ایران وحشت دارد و بحث هسته‌ای یک بهانه است.