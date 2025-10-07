به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) گنبدکاووس ارزش لوازم خانگی اهدایی به نیازمندان را حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان اعلام کرد.

محسن خداپرست با اشاره به مرحله دوم توزیع لوازم خانگی اهدایی مراکز نیکوکاری شهرستان گفت : در این مرحله ۶۵ قلم لوازم خانگی شامل ۲۵ یخچال، ۲۰ آبگرمکن و ۲۰ پنکه توزیع می شود.

وی افزود : در مرحله اول نیز ۹۰ قلم لوازم خانگی شامل ۴۰ دستگاه یخچال، ۲۵ دستگاه آبگرمکن و دستگاه ۲۵ پنکه از سوی ۲۵ مرکز نیکوکاری فعال شهرستان به ارزش حدود ۱ میلیارد و پانصد میلیون تومان به مدد جویان اهدا شد .