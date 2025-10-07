به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای استان به همراه جمعی از مسئولین شهرستان پلدشت با حضور در منزل شهید مصطفی فردوسی از صبر و استقامت همسر این شهید والامقام تجلیل کردند.

حجت الاسلام میثم فیاضی در این دیدار بر زنده نگداشتن یاد و خاطره شهداء تاکید کرد و گفت: ما امروز امنیت. آسایش. اقتدار و پیشرفت خود مان را مدیون این شهدای والامقام هستیم و وظیفه داریم راه شهدای عزیز را که راه عزت و سر بلنندی است ادامه دهیم .

شهید مصطفی فردوسی در تیر ماه سال ۱۳۹۶ در روستای ذاکرلو در منزل اش بدست عناصر تروریستی به درجه رفیع شهادت نایل شده است.