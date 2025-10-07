اعطای تسهیلات وام اشتغال برای سربازان منقضی خدمت
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان از اعطای تسهیلات وام اشتغال برای سربازان منقضی خدمت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
معاون وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان قزوين در تشريح اين خبر گفت: بر اساس اعلام فرمانده قرارگاه مرکزي مهارت آموزي کارکنان وظيفه نيروهاي مسلح، از روز چهارشنبه 16 مهر ماه 1404 ثبت نام اعطاي تسهيلات اشتغال سال 1404 به سربازان ماهر منقضي خدمت، مطابق سهميه استاني تا زمان تکميل ظرفيت انجام خواهد شد.
اسماعیلی افزود: متقاضيان مي توانند درخواست تسهيلات خود را فقط از طريق سامانه سماسو به آدرس samasoo. ir ثبت کنند.
معاون وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان اضافه کرد: در اين مرحله سربازان ماهر منقضي خدمت واجد شرايطي که حداکثر 5 سال از تاريخ ترخيص آنها گذشته است مي توانند از تسهيلات خود اشتغالي بهره مند گردند.
وی افزود: در حال حاضر سقف پرداخت اين تسهيلات 150 ميليون تومان با بازپرداخت 7 ساله و کارمزد 4 درصد خواهد بود.