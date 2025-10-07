به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع، طی روز‌های گذشته، با استقبال کم نظیر مخاطبان از جمله مقامات دولتی، کارشناسان و محققان و صاحبان صنایع مواجه شده است.

طی این مدت،سالن‌ها و غرف‌های محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران شاهد حضور دور از انتظار مخاطبان نمایشگاه حوزه صنعت تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی بود. این استقبال به حدی است که تردد داخل سالن‌های نمایشگاه به سختی صورت می‌گیرد و داخل غرفه‌ها نیز، مسولان شرکت‌ها در حال گفت‌و‌گو با بازدیدکنندگان و عقد قرداد‌های تجاری هستند.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع، در روز‌های گذشته همچنین شاهد حضور مقامات مختلف از وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارن وزارت راه شهرسازی، معاون علمی ریاست جمهوری و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. همچنین مقامات مختلف نیروی انتظامی و پلیس راهور نیز از نمایشگاه بازدید کردند.

حضور محققان، استان دانشگاه ها، کارشناسان و دانشجویان حوزه صنعت تاسیسات، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع بود. حضور چند هیئت تجاری از کشور‌های همسایه از جمله هند، پاکستان و افغانستان نیز نوید روز‌های خوبی را برای صنعت تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی کشورمان می‌دهد.

همزمان با برپائی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع، بیش از ۳۰ پنل و کارگاه تخصصی، آموزشی با حضور کارشناسان، محققان، استان دانشگاه‌ها وصاحبان بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شد.

برخی از این پنل‌ها و کارگاه‌های عبارتند از: وضعیت اوزن و تابش فرا بنفش، اهداف پروتکل مونترال، مراقبت در برابر پرتو‌های یو وی، فرصت‌های شبکه سازی و فعالان صنعت، پنجره قوی توسعه، جمع‌بندی نمایشگاه و بررسی شقوق ۵ گانه صنعت، نقش مناطق آزاد در خلق مدل‌های نوآورانه کسب وکار، نگاهی به فرصت‌های اقتصاد تاسیساتی و نقش محوری آن در توسعه، انسان صنعت آینده، مصائبی از جنس ارتباط، جایگاه کلیدی بخش خصوصی در صنعت تاسیسات کشور و مسائل آن

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات، سیستم ‎‌های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع پس از چهار روز برگزاری با حضور شرکت‌هایی از چهار قاره جهان و استقبال چشمگیر مخاطبان ومقامات دولتی، به کار خود پایان داد.

در این مدت، چند هیئت تجاری و بازرگانی از کشور‌های منطقه از جمله کشور‌های پاکستان، هند و افغانستان، در نمایشگاه حضور یافتد و از غرفه‌ها و سالن‌ها بازدید کردند.

این هیئت‌ها ضمن حضور در سالن‌ها و غرفه‌های نمایشگاه و آشنایی با پیشرقت‌ها و تولیدات شرکت‌های ایرانی، با تولیدکنندگان و صاحبان صنایع تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی کشورمان وارد مذاکرات بازرگانی شدند.

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات بیش از ۴۵۰ شرکت داخلی و خارجی از ایران و چهارده کشور جهان حضور و مشارکت دارند و نوین‌ترین صنایع، تجهیزات و تولیدات خود را ارائه و در معرض دید مخاطبان قرار داده بودند.

دکتر عبدالکریم جلالی، رئیس ستاد برگزاری این نمایشگاه از استقبال کشور‌های مختلف جهان برای حضور در این نمایشگاه خبر داد و گفت: در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران بیش از ۱۳۰ برند و ۷۴ شرکت خارجی از کشورهای؛ سوئیس، لهستان، کانادا، ترکیه، آلمان، ایتالیا، انگلستان، فرانسه، چین، دانمارک، تایلند، جمهوری چک، کره جنوبی و ژاپن حضور و مشارکت داشتند.

رئیس ستاد برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات افزود: حضور شرکت‌های دانش بنیان و استارتآپی یکی از مهمترین رویکرد‌های برگزاری نمایشگاه بین المللی تاسیات است و بر این اساس در نمایشگاه امسال، بیش از یکصد و پنجاه شرکت دانش بنیان حضور داشته و محصولات خود را ارائه کرده بودند.

جلالی اضافه کرد:اطلاع رسانی از آخرین دستاورد‌ها و تکنو لوژی صنعت تاسیسات و صنایع وابسته، ارتقاء تولیدات داخلی، توسعه صادرات، اشتغالزایی، ارائه توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی، افزایش تولید و صادرات، بومی سازی صنایع مختلف با استفاده از جدیدترین پیشرفت‌های روز این صنعت، برخی از اهداف برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات بود.

عضو هیئت رئیسه انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌ها خاطرنشان کرد: همه کشور ها‌ی همسایه مشتری محصولات تاسیسات ایرانی هستند؛ همچنین کشور‌های اروپایی از قدیم مشتری محصولات بوده و اکنون نیز با وجود محدویت‌ها، صادرات به این کشور‌ها وجود دارد. کشور روسیه هم یکی از مهم‌ترین مشتریان محصولات صنعت تاسیسات ایران محسوب می‌شود.