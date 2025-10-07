فرمانده انتظامی اشنویه از افزایش ۸۰ درصدی دستگیری سارقان این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ علی توکلی در نشست خبری با خبرنگاران افزود: دستگیری سارقان این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: عملیات پاکسازی محلات در طول یکماه به صورت مکرر انجام میشود و سبب ایجاد امنیت در سطح شهرستان شده است .

فرمانده انتظامی ادامه داد: برخورد با معتادان متجاهر- دستگیری و جمع آوری این افراد نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش ۳۵ درصدی برخوردار است.

وی در پایان گفت : با توجه به گزارش های دریافتی در روز‌های گذشته نسبت به فردی با هویت معلوم که اقدام به کاشت شاهدانه کرده بود اقدام شد.