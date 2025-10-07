

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس رده بندی نهایی تیم‌ها در پایان مرحله گروهی رقابت‌های واترپلو قهرمانی آسیا، تیم تایلند به عنوان تیم چهارم گروه B حریف تیم ملی ایران در مرحله یک چهارم شد.

دیدار تیم‌های ملی واترپلو ایران و تایلند برای صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا پنجشنبه برگزار خواهد شد.

تیم ملی واترپلو ایران با غلبه بر چین، هنگ کنگ و ازبکستان به عنوان صدرنشین گروه A راهی مرحله یک چهارم شد. این تیم در دوره پیشین این رقابت‌ها در جایگاه چهارم ایستاد.